民進黨今提名賴清德選總統　綠委樂觀其成：檯面上最強候選人

▲副總統賴清德。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨中執會12日下午將正式提名身兼黨主席的副總統賴清德代表民進黨參選第十六任總統，民進黨選戰模式將正式啟動。綠委表示，2024這一戰不容易，各派一定全力支持，大家知道賴清德風格就是認真、專業、正派，他是目前為止檯面上最沒有爭議、最有特色也最有地方成績的候選人，希望能夠順著這樣的方式在總統獲勝、國會延續優勢。

民進黨立委賴瑞隆指出，下午賴清德就會被提名，從他過去擔任國大代表、立委、台南市長、行政院長跟副總統，表現都很傑出，也是目前檯面上看到具有中央經歷者，大家對他內政、外交能力都很期待，這是他的優勢，包含國際都高度關注，他這段時間不斷提出和平、繁榮、民主的訴求，相信他會延續這樣的論述方式，大家可以拭目以待。

對於各派系都表態挺賴清德，賴瑞隆表示，民進黨的傳統就是內部競爭但對外一致團結，賴主席得到各派系支持，2024這一戰不容易，團結都不一定贏何況不團結，各派一定全力支持，大家知道賴清德風格就是認真、專業、正派，希望能夠順著這樣的方式在總統獲勝、國會延續優勢，讓更多福國利民法案通過。

民進黨立委許智傑表示，高雄民代都當賴清德總統候選人的分身，尤其高雄對賴清德印象很好，自己過年第一波看板迴響極佳，配合黨中央提名規劃，也要換上2.0的看板，全力衝高賴清德副總統的得票，延續綠色執政品質保證。

民進黨立委鄭運鵬表示，民進黨中常會今天提名賴清德參選2024總統大選，他是目前為止檯面上最沒有爭議、最有特色也最有地方成績的候選人，作為中常委，對今天提名作業樂觀其成，他不只是副總統角色，也在民進黨最困難這幾個月擔任黨主席，短短幾個月讓人民恢復對民進黨信心，地方的元氣也很快提升，國人都看在眼裡。

鄭運鵬指出，相較其他政黨候選人各有長短，過去因為在野關係沒有暴露短處，最近每個人的問題都受到檢驗，賴清德受到檢驗最久、信任度最高，下午提名不僅是有信心也非常光榮。