賴清德才是落跑始祖！　新北藍黨團轟民進黨：用造神掩飾無能

▲新北市國民黨團召開「誰縱容台南成為黑金故鄉？賴清德？黃偉哲？」記者會。（圖／新北市國民黨團提供）

記者崔至雲／新北報導

針對民進黨今（12）日將正式提名賴清德參選總統，新北市議會國民黨團對此召開記者會指出，賴清德才是落跑始祖，民進黨每天抹黑新北市長侯友宜，卻沒有用相同的標準檢視賴清德，民眾有權利檢視民進黨的候選人，而非整天聽民進黨造神、噴政治口水。

書記長廖先翔指出，身為副總統的賴清德，整天卻忙著選總統，喬民進黨自己的立委提名，賴清德就是民進黨最大的肥貓，民進黨整天抹黑侯友宜，卻不敢用同樣的標準檢視賴清德。

副書記長江怡臻表示，賴清德是落跑始祖之一，也是落跑慣犯，2008年當選立委落跑競選台南市長，2014年連任台南市長，落跑去當行政院長，2020年擔任副總統，卻忙著當黨主席、選總統，這證明賴清德從來都是「吃碗內看碗外」。

市議員戴湘儀指出，新北市長侯友宜執政滿意度很高，卻被民進黨揶揄，但是賴清德才是賴皮GPT。細數賴清德過往的發言，像是「加班就當作作功德」、一例一休、乾淨的煤等數不清的賴皮爭議言論，證明賴神所營造的光環都只是假象。

▲新北市議員戴湘儀。（圖／新北市國民黨團提供）

議員黃心華表示，賴清德台南市長任內的爐渣案，以及後來爆出的光電弊案等等，證明過去民進黨的「勤政、清廉、愛鄉土」，已淪落為「賄選、綠金、民吃土」。在賴清德的治理下，台南身為文化古都，最後卻成為「賄選天堂」、「綠金天堂」，人民很難放心把台灣的未來交給賴清德。

議員呂家愷表示，民進黨在台南的肆無忌憚、為所欲為，就知道賴清德口中的改革不過是虛有其表。賴清德身為五星市長，治理的城市卻發生這麼多弊案，賴清德這隻肥貓，應該先把身上的毛梳理整齊，再來選總統。

▲新北市議員呂家愷。（圖／新北市國民黨團提供）



議員陳偉杰呼籲民進黨回歸理性討論，不要用造神的方式掩飾賴清德從過去擔任台南市長到現在副總統任內的種種缺失與無能。相信人民都有雪亮的眼睛，民進黨不要只會出張嘴，把罵侯友宜當作例行公事，更不要用造神掩飾自己的無能。