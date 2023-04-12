黃承國暗諷「大金牛」　何志偉3問「為什麼」：我以為對手只有1人

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨北市議員王世堅在黨內立委初選挑戰綠色友誼連線立委何志偉，兩人競爭越演越烈，英系中常委黃承國12日透過私人臉書意有所指地表態「忍無可忍」，還暗諷「全黨都知道的『大金牛』掃了嗎？」民進黨立委何志偉則三問「為什麼？」何指出，自己以為對手只有一個人，沒想到還真的不是，在這邊汙衊、支持者的家門口被破壞、家人被攻擊，真的很不樂見。

黃承國今天上午發文暗批，「掃除黑金是對的，黑指的是30年前有過江湖背景的我，那金呢？掃除嗎？全黨都知道的大金牛掃了嗎？那個爸爸做完媽媽做媽媽做完兒子做的紅色財團掃了嗎？那個陷害同志整天造謠抹黑的人處理了嗎？答案是沒有不但沒有還為他撐起的保護傘，掃除黑金大快人心，改革不能只做一半」。

據悉，雖然黃承國並未指名道姓，但黨內人士一看就知道，是在暗指父親陳勝宏、母親薛凌都曾擔任立委的何志偉。

對此，何志偉表示，今年提名賴清德成為總統候選人的一刻，應該是要最團結的一刻，這時間點做這件事情到底為什麼？為什麼？為什麼？剛剛看到一些發文，我以為自己的對手只有一個人，沒想到還真的不是，在這邊汙衊、地方布條，甚至支持者的家門口被破壞，我的家人被攻擊，真的很不樂見。

何志偉質疑，還記得十一寇事件嗎？蕭美琴被打成中國琴、哭了半個小時，從台北政壇消失10年這件事嗎？支持者不要我們內鬥要團結，這應該是一場君子之爭，應該是支持者凝聚的時刻，而不是這樣子。

何志偉表示，針對家人等等，自己的爸爸從黨外時期支持民進黨到執政、一路走來始終如一、這40年來都沒有變過，都是滿滿的給予支持，過去一切都經得起檢驗，選舉應該是對民主的肯定，而不是做一些沒有意義的事情。

至於正國會的市議員陳怡君11日陪王世堅掃街時，發現自己竟成了婆媽口中的英系中常委黃承國「小三」，憤而透過臉書自清，再有人放亂話將提告，對此，何志偉則回應，地方上面還沒聽說過，也不喜歡這樣、真的不好，不可以這樣。