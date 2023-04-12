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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團批賴清德「威權、詐騙、冷血」　民進黨：黑金處理了嗎？

▲▼副總統賴清德出席「2023年全國自強兒少表揚活動」。（圖／記者黃國霖攝）

▲副總統賴清德今天將被提名為民進黨總統候選人。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團12日上午舉行記者會，批評身兼民進黨主席的副總統賴清德「威權、詐騙、冷血」，對此，民進黨發言人張志豪反問，國民黨的黑金處理了嗎？國民黨主席朱立倫跟新北市長侯友宜有積極面對處理嗎？88槍擊案件的幕後主使者王文宗顯然是前總統馬英九、朱立倫、前市議員謝龍介等藍營人士的重要選舉支柱，至今半個月過去，國民黨並未回應各界質疑，

張志豪說，國民黨的黑金罄竹難書，族繁不及備載，尤其馬英九、朱立倫等人和王文宗的關係，請國民黨不要逃避。

張志豪也質疑，侯友宜不是反黑金復辟嗎？但從近期的台南88槍擊案疑似「幕後指使者」王文宗；曾犯殺人未遂的苗栗縣長鐘東錦；毆打公務員、收賄遭羈押的雲林縣議長沈宗隆；涉貪遭羈押的澎湖縣議長劉陳昭玲；涉嫌恐嚇、汽車縱火等暴力介入竹山鎮農會選舉的南投縣議長何勝豐等人，哪一個不是國民黨籍？

張志豪說，他們都是國民黨地方重要輔選樁腳，這些人不就是黑金、暴力的代名詞，至今不見侯友宜對此有任何回應，國民黨也默不作聲或切割處理，令人遺憾。

張志豪表示，政治就是管理眾人之事，理應受到更高標準的檢視，特別是這些人都是地方民代甚至是議長，對審查預算、地方建設發展，有千絲萬縷的關係，國民黨既然認為要根除黑金，就要先講清楚和這些的人關係，並且向社會道歉。

張志豪呼籲侯友宜，不要只是嘴巴說反黑金復辟，要和這些人劃清界線，就要有積極行動，只是光說不練，不僅讓外界看不到國民黨「反黑金」的決心，更坐實國民黨就只「為了政黨利益，犧牲民眾福利」，請國民黨不要切割迴避，先釐清自己的黑金進行式，讓民眾看看。

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