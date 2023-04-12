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超商獨家「籤詩包子」來了！咬下是多汁肉餡　還有超濃芋頭牛奶

▲▼大甲媽祖周邊、聯名美食。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「媽祖遶境隨取卡」，保證放大至777元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

信徒們快看過來！本土宗教年度盛事、長達9天8夜的「2023大甲媽祖遶境」將於4/21起駕，就有超商於門市、線上推出一系列最新大甲媽祖周邊，其中有香濃邪惡的「鎮瀾宮聯名大甲芋頭牛奶」、多汁的「鎮瀾宮籤詩包子」以及保證金額放大的「媽祖遶境隨取卡」，信徒一定要收。

7-11門市將在4/19起開賣「鎮瀾宮聯名大甲芋頭牛奶」，選用大甲芋頭蒸熟後壓成泥再烹煮加入香濃牛奶，喝起來濃郁香醇；另外，即日起還能買到「媽祖遶境隨取卡」，每張售價711元，保證放大至777元，且隨取卡卡套還能變身媽祖保佑立牌，可放置辦公桌或家中祈求平安。

▲▼大甲媽祖周邊、聯名美食。（圖／7-11提供）

▲「鎮瀾宮聯名大甲芋頭牛奶」充滿芋頭香。

▲▼大甲媽祖周邊、聯名美食。（圖／7-11提供）

▲「天后x鎮瀾宮籤詩包子」咬下是多汁肉餡。

7-11門市預購則首推獨家販售「天后x鎮瀾宮籤詩包子」，印有隨機36種不同籤詩的包子蒸炊紙，咬下是紮實多汁的肉餡，顆顆獨立包裝，讓民眾方便吃還能求籤，有趣又好吃；同步還有「紅櫻花奶油小酥餅」、限定紀念酒「大甲媽皇家過桶高粱酒」等商品，值得信眾收藏。

▲▼熱銷百萬支EKSELENCE艾可仕「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」回歸。（圖／業者提供）

▲狂賣百萬支超夯雪糕回歸了。（圖／業者提供，下同）

EKSELENCE艾可仕熱賣百萬支的經典雪糕口味重磅回歸了，首推酸甜系「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」，選用雙層夾心製成，在外層巧克力脆皮與冰淇淋當中包裹著覆盆子石榴果醬，每一口都能吃到脆口巧克力佐以綿密牛奶冰淇淋，搭配酸甜覆盆子，完全不膩口，而另一款「雙層脆皮焦糖雪糕」，同樣使用雙層夾心，在巧克力脆皮與焦糖冰淇淋中夾入一層焦糖醬，打造超濃郁口感，即日起於全聯、全家正式上市。

▲▼熱銷百萬支EKSELENCE艾可仕「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」回歸。（圖／業者提供）

▲▼有覆盆子石榴、焦糖雪糕口味任選。

▲▼熱銷百萬支EKSELENCE艾可仕「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」回歸。（圖／業者提供）

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