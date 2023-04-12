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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉世芳放棄連任誰接棒？　陳其邁親替「這局長」回絕：別考慮他

▲▼立法院民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會 劉世芳 陳歐珀 黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委劉世芳宣布放棄連任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨立委劉世芳昨(11日)拋下震撼彈，因個人因素退出高雄市第三選區（左營、楠梓）立委初選。現傳出多名可能人選接棒，包括在地綠營現任議員以及市府首長都入列，不過高雄市長陳其邁今(12日)出席市政行程時，親自替「這名人選」回答，表示不用考慮他。

民進黨於3月底舉辦立委初選登記，24日登記截止，高雄市第三選區（左營、楠梓）由現任立委劉世芳1人登記，同額競選。不過，劉世芳因個人因素，11日向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄民進黨立法委員提名，會中決議提請4月12日中執會同意劉世芳退選。

此消息一出，藍綠雙方都很震撼，而讓綠營傷腦筋的是，接下來要派誰來接棒。國民黨五連霸資深議員陳玫娟今(12日)就宣布，她服務左楠地區20年，今日要在左營哈囉市場掛上第一塊初選宣傳看板，將要投入左楠立委選舉。

綠委許智傑今日則點名前任、現任高市府局長，包括年輕高學歷的現任觀光局長高閔琳，以及前左楠議員、現任毒防局長林瑩蓉，還有罷韓四君子、前文化局長尹立。

▲高雄市經發局長廖泰翔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市經發局長廖泰翔被點名可能接棒。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，現任民進黨左楠區市議員李柏毅、黃文志也被點名，而年輕、形象清新的經發局長廖泰翔也被視為不錯人選。

高雄市長陳其邁今(12日)出席市政行程，針對劉世芳委員退選一事表示，之前有先被告知，她有個人考量，可能會有些不一樣的規劃，我們充分尊重劉世芳委員個人的決定。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲是否可能接受徵召？高雄市長陳其邁替廖泰翔回答了。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁坦言，劉委員退選對民進黨左楠選區當然會有點影響，她還是我們最強的候選人，劉委員對左楠地區建設爭取非常多，我們還是會尊重劉世芳委員的決定，也會全力的在黨中央做協調，挑出一個對左楠發展最好的候選人。

而媒體提問，經發局長廖泰翔會是好人選嗎？陳其邁笑說：「他有很多事情要做，還是以市政工作為主，不用考慮他。這樣已經(說得)夠白了嗎？」

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