劉世芳拋震撼彈「個人因素」退選　綠委點名「3局長」列可能人選

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨立委劉世芳昨(11日)拋下震撼彈，表示因個人因素退出高雄市第三選區（左營、楠梓）立委初選，放棄爭取民進黨立委提名。綠委許智傑除了感到惋惜，也點名3位可能被徵召的人選。

民進黨於3月底舉辦立委初選登記，24日登記截止，高雄市第三選區（左營、楠梓）由現任立委劉世芳1人登記，同額競選，不過，劉世芳因個人因素，11日向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄民進黨立法委員提名，會中決議提請4月12日中執會同意劉世芳退選。

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，民進黨立委許智傑表示：「劉世芳委員退選我覺得很可惜，她認真又專業，我跟她長期推動高雄觀光發展、眷村文化保存，擔任黨團幹部跟召委都展現出專業，未來不論她有甚麼規劃，都會全力為高雄爭取更多建設，她是我們擁有敬佩的大姊大。」

左楠區是高雄深藍選區，對民進黨來說是艱困選區，許智傑坦言「我們得奮力一戰」。他也點名可能人選有3人，曾任或現任高市府局長，「包含年輕高學歷的高閔琳、前左楠議員林瑩蓉、罷韓四君子的尹立，甚至是有黑馬願意接受徵召，我們都相當期待」。

許智傑強調，未來民進黨高雄8席會聯合作戰，確保8席全上，當為賴清德總統及陳其邁市長施政的後盾。

▲高閔琳曾任高雄市議員，現任為高雄市觀光局局長。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄市毒防局局長林瑩蓉(左)，曾任左楠區市議員。（圖／ETtoday資料照）

▲罷韓四君子尹立，曾任高雄市文化局局長。（圖／ETtoday資料照）