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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁主打台積電政績　陳玫娟：選前騙票選後跳票到現在是一場空

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

記者崔至雲／台北報導

台積電到高雄設廠一波三折，好不容易台積電設廠的楠梓產業園區動土，總裁魏哲家又證實台積電7奈米廠暫時延後，再傳出28奈米機台的採購計畫也被取消。對此，高雄市議員陳玫娟痛批，高雄市長陳其邁主打台積電政績，卻是選前騙票選後跳票，在地民眾完全無法接受。

陳玫娟直言，當初楠梓產業園區為了加速趕工，周邊民眾不斷忍受噪音、空氣、地下水等汙染，就是想「忍一時」之氣，換來未來高雄美好的經濟發展、產業轉型，不料，如今台積電傳出建廠計畫出現變化，只剩空歡喜一場，陳其邁大擺烏龍，對民眾怎麼交代？

陳玫娟痛批，高市府選前信誓旦旦，昭告天下台積電一定來，並沒有審慎評估國際現勢的發展及各國晶片法案的發展，才造成現在台積電高雄廠暫緩，造成左楠地區發展面臨重大挑戰。

「高市府竹筐打水，到頭一場空的苦果，卻都由高雄市民來承擔」，陳玫娟說，目前亡羊補牢猶時未晚，台積電立足台灣放眼全球的發展，是一定不能改變的原則。尤其台灣已經發展成科技島，高雄在海空雙港及各項交通發展的支持下，具備串聯亞洲一日生活圈的能量，放眼未來，台積電重要發展目標包括日本、新加坡等亞洲地區，台積電一定要立足高雄連結世界。

陳玫娟強調，高雄市政府應該要強硬起來，就算產線考量到國際總體因素需要調整，但是研發中心絕對不能少了高雄。
 

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關鍵字：

陳其邁台積電陳玫娟

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