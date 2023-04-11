布袋戲售票先鋒高雄演出　傳統文化與科技藝術全方位融合

▲金鷹閣木偶劇團在高雄大東藝術文化中心演出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

有台灣布袋戲室內劇場售票先鋒美譽、蟬聯13屆高雄市傑出演藝團隊的金鷹閣木偶劇團，將4大名著章回小說改編劇情，運用大型擬人化電視木偶演出、傳統戲曲文武場、在高雄大東文化藝術中心演出全新戲碼「大話西遊鬧天宮」，現場演奏以及裸視3D特效投影等多種元素，打造出宛如電影般震撼的場景，吸引了眾多觀眾的目光。

▲金鷹閣木偶劇團在高雄大東藝術文化中心演出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

金鷹閣木偶劇團是台灣布袋戲室內劇場售票先鋒，更榮獲112年國家中央扶植Taiwan Top演藝團隊，也曾入圍第33屆傳藝金曲獎最佳主演獎及最佳傳統表演藝術影音出版獎，屢獲殊榮。

▲金鷹閣木偶劇團在高雄大東藝術文化中心演出。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這次由金鷹閣電視木偶劇團主辦、臺灣豫劇團和大東文化藝術中心協辦的文化表演9日在高雄市大東文化藝術中心上演，表演以「大話西遊鬧天宮」為劇名，融合了傳統文化與科技藝術的元素，呈現出聲音、視覺、夢幻、科技體驗的全方位文化盛宴。

表演不僅將傳統文化與現代科技完美融合，更呈現出金鷹閣木偶劇團對於傳統文化的堅持與發揚，讓觀眾在欣賞表演的同時，也感受到了文化的價值和力量。