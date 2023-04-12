台積電高雄設廠傳延後　陳其邁：投資不變！市府全力配合

▲台積電高雄廠傳出建廠計畫生變。（圖／記者高兆麟攝）

記者許宥孺／高雄報導

台積電高雄廠原定2024年正式投入28奈米廠量產目標，但市場傳出建廠計畫生變，藍營議員痛批「政客撈完選舉紅利、建商賺滿現金，房價卻爆掉」。對此高雄市長陳其邁今(12日)再度強調：「台積電投資高雄不變。」

台積電高雄廠去年底動工，原訂明年量產，但傳出1月開標的機電工程標案延後1年，相關無塵室及裝機作業將隨著延後，另計劃採購的28奈米機台清單也全數取消。

陳其邁昨天第一時間回應：「市府與中央的應辦事項我們都按照進度，也積極給予協助，在他相關的建廠進度，我們尊重台積電根據他的佈局與市場考量，我們全力配合。」

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過國民黨高雄市議員陳玫娟仍痛批，高市府選前信誓旦旦，昭告天下台積電一定來，並沒有審慎評估國際現勢的發展及各國晶片法案的發展，才造成現在台積電高雄廠暫緩，造成左楠地區發展面臨重大挑戰。

國民黨美女新科議員白喬茵也在臉書怒轟，陳其邁一直將「成功爭取台積電來高雄設廠」作為最大政績，如今7奈米廠不來、28奈米機台的採購計畫也取消，「請問跳票又騙票的邁邁市長，還暖得下去嗎？」

「台積電投資高雄不變！」陳其邁今天出席市政行程時，針對議員提出的疑問，他表示，台積電在高雄相關工程也都順利在推動，高雄絕對是台積電投資台灣最佳的夥伴，他也相信，機會是留給準備好的人，不管是提供應辦事項的協助，高市府都全力配合台積電投資台灣的計畫。

台積電原本規劃於高雄建2座廠，包括7奈米及28奈米廠，其中，7奈米廠去年年中法說會即表示，因智慧手機和個人電腦市場需求疲軟影響而有調整；市場近日也傳出因28奈米廠也會調整，料下周(20日)法說將備受外界關切。