大陸專家瘋狂催生　稱「子女是耐用消費品」惹怒全網

▲大陸國際經濟交流中心總經濟師陳文玲 。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國際經濟交流中心總經濟師陳文玲15日出席一場活動表示，年輕人不生小孩是不對的，子女是長週期的消費品，是可以給你帶來長久回報的耐用消費品。該說法也迅速衝上微博熱搜，網友一面倒罵翻，「建議專家多生少說話。」

據《極目新聞》報導，在談到收藏品的消費，陳文玲表示，「可能會從長週期的耐用消費品轉向永續利用的消費品。為什麼這麼說？房子是長週期的消費品，汽車是長週期的消費品，我們現在購買的衣食住行的這些東西是即期的消費品，當你購買使用之後，它的消費價值與使用價值合一，走入了消費的最終點。」

陳文玲表示，「按照貝克爾經濟學家的行為經濟學說，子女也是消費品，子女是長週期的消費品，是可以給你帶來長久回報的耐用消費品。所以，年輕人不生小孩是不對的，你沒有長週期的耐用消費品，他的價值是超過你購買其他消費品的價值。」

陳文玲認為，「還有可收藏的、增值的消費品。隨著我們生活水平的提高，中產階級階層的形成，中國將成為成熟的大眾消費社會，可增值的收藏品、創造財富的消費將來也是一種趨勢。」

2019年以來，中國二孩生育率從0.7跌至0.39，二孩出生比例從46.4％下降至38.6％。有全國政協委員建議出台「鼓勵早婚早育提案」，對此，大陸國家衛健委近日對全國政協委員提出的《關於建議政府出台政策鼓勵早婚早育的提案》公開答覆稱，2015年修訂《人口與計劃生育法》時已刪除「晚婚晚育」的說法，目前群眾生育觀念已總體轉向少生優育，將繼續2021年推出的三孩生育政策及配套支持措施。