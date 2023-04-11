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多管齊下持續催生　台中出生人口六都減幅最少

▲多管齊下持續催生，台中出生人口六都減幅最少。（圖／台中市政府提供）

▲多管齊下持續催生，台中出生人口六都減幅最少。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

國人生育率下降，台中市政府積極催生，要扭轉「生不如死」情況，全力推動公托公幼倍增、生育津貼加碼等政策，根據最新統計，台中市去年出生人口略微下降2.3%，減幅為六都最少，且六都最低、全國第二少，多管齊下催生，協助年輕家庭提升生育率。

民政局長吳世瑋表示，市府積極投入生育政策的推廣和實施，並且加強各種婦幼及家庭關懷福利措施的執行，包括提高生育津貼，從一胎1萬元加碼至2萬元；更力推「公托公幼倍增」，公托由原本5家倍增至34家，邁向7倍增、公幼數自108至111學年度累計增設214班、親子館也由4家倍增至目前12家；還有全台最低公托月費，家長每月只需負擔1500元，大幅降低育兒負擔。

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吳世瑋也提到，出生人口減少與社會經濟發展、人口結構等因素密切相關，市府也透過各種方式鼓勵企業在台中發展，增加就業機會，改善市民的經濟狀況，進而提高生育率，如台中國際會展中心在市長盧秀燕上屆任內拍板動工，預計明年底完工、後年開張營運；市府也積極招商引資，企業在台中累計投資總額已高達2兆716億元，其中經濟部「投資台灣三大方案」中，台中共有267家全國第一，創造逾2萬3000個就業機會；另根據中央公布統計數據，截至去年第4季台中更累計11項經濟指標奪冠，持續帶動地方發展。

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