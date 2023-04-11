陳耀祥被爆擬硬闖鏡電視申照案　國民黨團：背後有黑手在操控？

▲國民黨團11日舉行「鏡電視申照案 NCC主委 不迴避 還硬闖」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

通傳會（NCC）主委陳耀祥遭內部吹哨者爆料，欲於4月、5月闖關通過《鏡電視》一系列審查案。對此，國民黨立法院黨團認為，NCC此舉違反去年立法院交通委員會，朝野立委所提出臨時提案決議，因此今（11日）舉行記者會，批評陳藐視國會；國民黨團也質疑，陳耀祥因《鏡電視》案遭檢方以瀆職罪列入被告，連政務官該有的迴避，都視如無物，難道背後有隻強而有力的黑手在操控著？

國民黨團副書記長洪孟楷表示，昨質詢陳耀祥時，確認了NCC主委有排案權，以及4、5月間將審查《鏡電視》申照案；換句話說，近期包括媒體和在野立委們接到吹哨者提供的檢舉信函，絕非空穴來風，陳耀祥正在主導《鏡電視》申照案。

洪孟楷指出，在去年12月27、28日在交通委員會，正式通過跨黨派委員所提的臨時提案，「要求NCC應將相關犯罪情事交由檢調偵辦，並於行政調查未明確前，不做最後決定。」跨黨派委員提出臨提的目的，是要確保審查過程的公正性，結果陳耀祥承認即將排案審查，這豈不是藐視國會。

洪孟楷進一步指出，在檢舉信函中提到，審查委員與NCC主委間，出現相互不信任、相互矛盾的情形，甚至背後有勢力操控NCC，導致NCC根本無法獨立作業；此外，陳耀祥強勢主導審查委員會議，已經讓部分審查委員不滿。

洪孟楷又指，根據《國家通訊傳播委員會組織法》第6條規定，陳耀祥在《鏡電視》遭北檢列為瀆職被告後仍舊不迴避，還要強勢主導《鏡電視》申照案，難道沒有不適任的問題。難道行政院長陳建仁不說明立場。

國民黨立委李德維則提及，NCC副主委翁柏宗昨答詢時稱，對於《鏡電視》審查案目前沒有時間表，但排案權在主委手上；翁也強調，NCC審查委員會是合議制。李德維質疑，以目前發展狀況，和檢舉信函內容來看，根本就是主委制。

李德維表示，國人不希望看到NCC主委隻手遮天、無法無天，不是主委說了算，否則就喪失獨立機關獨立行使職權的精神和功能。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，《鏡電視》背後黑手到底是誰？是總統蔡英文？前行政院長蘇貞昌，還是現任行政院長陳建仁？當今政壇除了這三人，誰還有這麼大的權力可以指揮NCC主委？讓陳耀祥如此厚著臉皮，強勢主導審照案？NCC已經成了名符其實的「髒兮兮」。

林思銘說，陳耀祥捲入醜聞，明顯不適任NCC主委，請陳耀祥知所進退，立即下台接受調查，只要陳耀祥繼續擔任主委一天，NCC就不配再稱為獨立機關。