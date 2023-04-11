汽燃費詐騙簡訊瘋傳連「他」也受害　大轟：政府繼續放任不管？

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日有不少民眾收到「繳交汽燃費」詐騙的簡訊，連國民黨立委洪孟楷今（11）日也收到詐騙簡訊，並在臉書發文指出，昨（10）日內政委員會才討論反詐騙，今天就又大規模詐騙訊息瘋傳，詐騙集團如此囂張，政府還能放任不管嗎？

洪孟楷指出，昨天內政委員會才討論詐騙層出不窮，無論是內政部長、警政署長也都信誓旦旦要打擊詐騙，今天卻有大規模的汽燃費詐騙訊息瘋傳，寫的煞有其事，稍不留意真的會陷入詐騙集團的陷阱。他大批，人人都能收到詐騙訊息的當下，詐騙集團的囂張，就來自政府部門的怠惰！

洪孟楷表示，自己也收到了這個詐騙訊息，而一查新聞，發覺從昨天開始陸續都有人收到，但令他覺得存疑的是，政府部門不是說已經有跟電信公司取得管道，事發24小時了，為何還不能阻止這樣的詐騙訊息持續散播，「難道真的要等被騙了、錢沒了，才來震怒關心？」

洪孟楷質疑，去年八月組成所謂打詐國家隊，到目前為止，橫向溝通聯繫到底有沒有發揮效力？他強調，不用每一次都美化數字，防止詐騙最好的辦法就是源頭管理、阻絕開端，才不會讓惡徒持續知法犯法。他再度表示，詐騙真的可惡，尤其是假借各種名目來欺騙善良百姓的畢生積蓄，真的可能因此逼上絕路，他喊話，政府應動用一切政策工具跟手段，行動起來，囂張的犯罪集團、來自政府的縱容及漠視，別再美化數字拿出具體行動！

▲汽燃費詐騙簡訊。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）