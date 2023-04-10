藍委籲延長轉帳生效時間防詐　金管會不置可否

▲立法院內政委員會今天討論打詐議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

根據警政署統計，近年假投資詐騙案件5年暴增超過5倍。國民黨立委李德維10日建議，多數詐騙還是透過銀行轉帳，呼籲金管會考量延長大額、非約定轉帳的生效時間；金管會回應，轉帳牽涉民眾資金調度、財務問題，在實務上影響很大。

立法院內政委員會今天上午進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告，邀請內政部、移民署、警政署、海巡署、法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會等相關部會官員備詢。

李德維會中提出，詐欺犯罪前3多的樣態為網路購物、投資詐騙與解除分期付款，投資詐欺仍為詐騙金額最高的類型，且大多數的詐欺還是透過銀行轉帳付款，建議金管會研議，針對非約定帳戶的大額匯款，規定要3到7天才生效，或者仿效中國大陸規定，24到72小時才能入帳。

李德維表示，從民眾被詐騙，到犯罪者把錢拿走，期間有一些時間，希望內政部、金管會研究，從詐騙發生到民眾發現被詐騙的時間大概有多長，以及是否延長非約定帳戶的轉帳時間。

對此，金管會證券期貨局副局長張子敏回應，因為轉帳牽涉到民眾資金融通，若是轉帳時間很長，民眾卻有急需的話，也會影響到他的資金調度、財務問題，在實務上會影響很大。李德維表示，或許新台幣50萬元以下不必限制這麼多，可以設定非約定、大額匯款才延長生效時間。