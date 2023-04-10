　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委籲延長轉帳生效時間防詐　金管會不置可否

▲▼內政部長林右昌 警政署長黃明昭 移民署長鍾景琨 出席內政委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院內政委員會今天討論打詐議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

根據警政署統計，近年假投資詐騙案件5年暴增超過5倍。國民黨立委李德維10日建議，多數詐騙還是透過銀行轉帳，呼籲金管會考量延長大額、非約定轉帳的生效時間；金管會回應，轉帳牽涉民眾資金調度、財務問題，在實務上影響很大。

立法院內政委員會今天上午進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告，邀請內政部、移民署、警政署、海巡署、法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會等相關部會官員備詢。

李德維會中提出，詐欺犯罪前3多的樣態為網路購物、投資詐騙與解除分期付款，投資詐欺仍為詐騙金額最高的類型，且大多數的詐欺還是透過銀行轉帳付款，建議金管會研議，針對非約定帳戶的大額匯款，規定要3到7天才生效，或者仿效中國大陸規定，24到72小時才能入帳。

李德維表示，從民眾被詐騙，到犯罪者把錢拿走，期間有一些時間，希望內政部、金管會研究，從詐騙發生到民眾發現被詐騙的時間大概有多長，以及是否延長非約定帳戶的轉帳時間。

對此，金管會證券期貨局副局長張子敏回應，因為轉帳牽涉到民眾資金融通，若是轉帳時間很長，民眾卻有急需的話，也會影響到他的資金調度、財務問題，在實務上會影響很大。李德維表示，或許新台幣50萬元以下不必限制這麼多，可以設定非約定、大額匯款才延長生效時間。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LIVE／芯費大戰！蔣萬安協調最新進度　大老挺費鴻泰徐巧芯如
林靖恩12歲就認識李坤城　相戀過程曝！他一開始是注意姊姊
快訊／Selina公開寶寶性別　4個月大孕肚美成這樣
3億流水席備菜畫面曝！　動員破百人
李坤城一度快昏倒…曝林靖恩1舉動幸福滿滿
吳耀漢嚴重腎衰竭「每天洗肚4次」　晚年3病痛纏身
李多慧穿「樂天制服+緊身牛仔褲」熱舞　竟撞臉高虹安！30秒影
快訊／知名港星離世！　家人悲痛證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

巴拉圭選後擬跟台灣斷交？　外交部證實「大陸明顯拉攏各方候選人」

雄風反艦飛彈追瞄共軍　海軍FACG飛彈快艇緊急出港

藍委籲延長轉帳生效時間防詐　金管會不置可否

開議前北市府會互槓！殷瑋向民進黨嗆聲　陳怡君怒轟「發言失格」

港湖立委激戰　他曝賴清德選總統第一道難題是「這人」

牛仔皮衣、白長褲！柯文哲「紐約新造型」曝光　黃珊珊：型男無誤

只敢尊重卻不喊「支持」九二共識？　侯友宜：守護中華民國

雞、豬肉價格狂飆　國民黨團：蔡政府只發6千元民眾情何以堪？

傳大陸再送貓熊！　蔣萬安：要動物園就瀕危動物保育進行評估

馬英九引陸憲法稱「台灣不可分割」　獨派今告通謀喪失領域罪

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

《計程車2》「Victor」夜店選妃迷姦　準備「拍過程傳群組」李帝勳一腳踹飛

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

巴拉圭選後擬跟台灣斷交？　外交部證實「大陸明顯拉攏各方候選人」

雄風反艦飛彈追瞄共軍　海軍FACG飛彈快艇緊急出港

藍委籲延長轉帳生效時間防詐　金管會不置可否

開議前北市府會互槓！殷瑋向民進黨嗆聲　陳怡君怒轟「發言失格」

港湖立委激戰　他曝賴清德選總統第一道難題是「這人」

牛仔皮衣、白長褲！柯文哲「紐約新造型」曝光　黃珊珊：型男無誤

只敢尊重卻不喊「支持」九二共識？　侯友宜：守護中華民國

雞、豬肉價格狂飆　國民黨團：蔡政府只發6千元民眾情何以堪？

傳大陸再送貓熊！　蔣萬安：要動物園就瀕危動物保育進行評估

馬英九引陸憲法稱「台灣不可分割」　獨派今告通謀喪失領域罪

馬訪中四「大」作風　一中從「暗渡」到「明搶」

法國麥當勞「質感環保包裝」美翻　藏「防盜細節」再想要也不能帶走！

占用道路廢棄車輛　台東縣環保局呼籲民眾糾舉清除

「用過衛生紙」丟碗裡！日拉麵店老闆氣炸公審　網掀兩派論戰

抗繳6萬餘元酒駕罰鍰　他喊「一事不二罰」聽到下場秒熄火

大馬天后「62歲爸戀上小30歲女」　小三照片曝光她傻了：是我同學

「福斯Golf GTi經典駕馭」試駕！人人好上手的國民性能鋼砲

巴拉圭選後擬跟台灣斷交？　外交部證實「大陸明顯拉攏各方候選人」

張孝全化身「最強老爸」！電影《器子》演出名單驚見頑童

球迷看過來！5月7日PLG攻城獅對國王之戰延後2天打

政治熱門新聞

軍公教年金改革　郭台銘：軍公教的苦，郭懂！選上恢復政府承諾

馬英九訪陸、蔡英文訪美互尬！　最新政黨民調出爐

影／中共徐州艦、蘇州艦擾台畫面曝光　我軍宜陽軍艦、UAV監控

陸環台軍演威力多大？　郭正亮直言：非常接近「實戰狀態」

解放軍70架次、11艦次擾台航跡圖曝　東部外海4架殲15現蹤

律師事務所開業50周年　蘇貞昌夫妻復刻舊照

中共4小時狂派59軍機、11共艦！　山東航母編隊現蹤東台灣外海

林右昌：詐騙不再是輕罪　跨部會「打詐綱領1.5」

解放軍今派70架次戰機、11艘次軍艦　35架次越過台海中線

最新民調！逾5成認對美中等距　48.8%盼「92共識」為兩岸交流基礎

朝「年底打球」又邁進一步！　李四川曬照曝大巨蛋最新進度

嚴防共軍低空滲透突襲！　出動復仇者飛彈車防空接戰

憂泛綠分裂　高嘉瑜盼比民調整合

中國製假基地台發釣魚簡訊詐騙　源頭竟是淘寶網

更多熱門

相關新聞

開議前夕⋯北市發言人、綠議員互槓

開議前夕⋯北市發言人、綠議員互槓

國民黨籍台北市長蔣萬安於12日議會開議前夕，與國民黨團於9日召開「府會共識營」，讓民進黨台北市議員陳怡君批評，蔣萬安是在抱火取暖，而台北市政府發言人殷瑋則拿行政立法協調會報來反擊，認為民進黨只跟同黨黨團開會，雙方從9日一路隔空吵到10日中午，陳怡君更批評殷瑋的發言失職。

只敢尊重卻不喊「支持」九二共識？　侯友宜仍不願回應

只敢尊重卻不喊「支持」九二共識？　侯友宜仍不願回應

雞、豬肉價格狂飆　國民黨團：蔡政府只發6千元民眾情何以堪？

雞、豬肉價格狂飆　國民黨團：蔡政府只發6千元民眾情何以堪？

徐巧芯：與費鴻泰關係　沒蓋捷運難度高

徐巧芯：與費鴻泰關係　沒蓋捷運難度高

最新民調！逾5成認對美中等距　48.8%盼「92共識」為兩岸交流基礎

最新民調！逾5成認對美中等距　48.8%盼「92共識」為兩岸交流基礎

關鍵字：

國民黨李德維金管會詐騙

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

快訊／《五福星撞鬼》吳耀漢離世！

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

眼球中央電視台宣布停更！視網膜證實2原因收台

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤影片原因曝

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面