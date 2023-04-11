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汽車駕訓費喊漲「最高1.6萬」！業者怨凍漲17年　交通部證實檢討中

▲駕訓班,路考,學開車考駕照。（圖／資料照）

▲汽車駕訓學費喊漲。（圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

汽車考照納入實際道路路考已實施6年，駕訓班增加實際道路訓練後成本增加，但學費已凍漲17年，物價和人事成本逐年飆漲，中華民國汽車駕訓教育學會今年2月、3月連續正式向公路總局申請，指出依照教練薪資4.5萬元試算，合理學費成本至少1.6萬。交通部表示，該案已檢討中。

現行北市和高雄市等汽車駕訓班學費為9000元到13500元，其他縣市為8000到13500元，2016年汽車考照納入實際道路路考，駕訓班曾申請學費下限8000或9000元提高到1萬元，上限從13000或13500元有條件調高為16000元，不過該案最終未獲交通部同意，汽車駕訓班學費迄今已凍漲17年。

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不過物價和人事成本不斷調漲，中華民國汽車駕訓教育學會理事長陳永親表示，汽車駕訓加上實際道路訓練後，訓練費迄今都沒漲，但因少子化，加上原物料、土地、人事成本增加，根據陽明交通大學研究指出，汽車駕訓班教練薪資3.5萬，駕訓班成本就要1.2萬以上，教練薪水提高4.5萬，成本最低要1.6萬多元，因此學會數度向公路總局反映調漲學費希望有合理學費，今年2月和3月都有跟公路總局提案，依照陽明交通大學研究內容，提出學費成本至少1.6萬訴求。

陳永親強調，日本汽車駕訓學費7萬到20萬元，東南亞要3萬到4萬元，中國駕訓學費也要2到3萬元，台灣卻僅8千到1萬多元，要馬兒好不能馬兒不吃草，好的政策才能走得長久，讓車輛、設備、保險、課程都可以提升，國外還有模擬駕駛。

陳永親表示，機車納入實際道路訓練，成本更高，目前道路實際訓練學費為1500到2500元，初期政府補助1200元，其他由業者先吸收，但能吸收多久仍待觀察，因此希望政府多點補助，並協助業者增加教育設備補助。

交通部政務次長陳彥伯表示，汽車駕訓班費用合理化已在檢討中，過往業者曾提過學費調整案，但交通部喊停，目前正在了解當時暫緩原因和理由是否已經消除，若該問題已不存在，可就直接重新檢視，目前已經在檢討中。

公路總局初步構想，將採兩階段檢討駕訓班學費，第一階段將先檢討學費下限調高，第二階段將檢討學費上限和相關參數。

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