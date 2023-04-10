綠議員爆羅智強在高雄秘密消費　本尊回嗆反咬「這2人」

▲國民黨前台北市議員羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨高雄市議員鄭孟洳在臉書爆料，國民黨前台北市議員羅智強去年曾表態參選桃園市長時竟然有在高雄餐廳、高檔酒店的政治獻金消費紀錄，大酸他宣布退選後還繼續使用政治獻金享受「真好意思」。對此，羅智強10日也於臉書回應解釋這兩筆消費的金流，且反咬出高雄市長陳其邁及前屏東縣長潘孟安也有可疑支出。

羅智強表示，民進黨的高雄市議員，不關心陳其邁補選高雄市長在屏東縣吃92400元的餐宴，卻關心他的團隊在高雄海產店780元支出；這位市議員也不關心潘孟安選屏東縣長，卻在台中膳宿花費48000元，而關心羅智強團隊在高雄膳宿6000元。「我真的感動到快要流淚了」，他大嘆，想到民進黨要對著螢幕一筆、一筆查閱他的政治獻金，這真的是對他的最大肯定。

羅智強也解釋，當天他雖然不在高雄，但該筆費用是團隊代他在外縣市拜訪的差旅支出。他最後狠嗆，如果這樣違法，要抓他沒關係，麻煩先把陳其邁、潘孟安抓起來。

針對羅智強的回應，鄭孟洳則再批羅智強把責任都推給團隊，大酸不知道是團隊的哪一位，可以在老闆辛苦行腳時，在高雄住五星級飯店，逛街旅遊兼吃喝玩樂，這麼好的缺還有嗎？