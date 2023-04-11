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台中小兄妹徒步5公里到苗栗　熱心民眾報警助返家

▲▼台中大甲一對分別讀小學1、2年級的小兄妹，9日晚間徒步走到離家約5公里遠的苗栗縣苑裡鎮，被民眾發現報警，連絡上家人帶回。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台中大甲一對分別讀小學1、2年級的小兄妹，9日晚間徒步走到離家約5公里遠的苗栗縣苑裡鎮，被民眾發現報警，連絡上家人帶回。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

台中市大甲區一對小兄妹，9日下午徒步沿著台1線一路往北，晚間7點多民眾發現這對兄妹在苗栗縣苑裡鎮一間加油站徘徊，詢問之後才然發現兩兄妹竟走路從台中跨縣市到苗栗，熱心民眾報警求助，警方找到小兄妹家人，最後由舅婆前來領回。

通霄警分局表示，9日晚間19時40分許，110接獲報案，稱有2名小孩行走在道路上險象環生，苑裡分駐所員警立即趕赴現場，在一家加油站內將2名小朋友帶返分駐所，經警方瞭解該2名係兄妹關係，9日下午結伴外出，由住家往北行走約5公里，在路上徘徊被熱心民眾報警求助，但小兄妹於年紀尚幼，無法明確敘述家人姓名、地址及聯絡方式。

警方依據地緣關係聯繫大甲分局鄰近派出所查尋家屬，隨後聯絡到兄妹的媽媽，接著由舅婆到派出所將兄妹帶回，警方循線通報台中市社會局，第二天還打電話到就讀學校，確定兄妹有到學校上課，通霄分局並通報相關單位進行後續關懷訪視，以確保兄妹安全。

據了解，小兄妹分別就讀小學二年級及一年級，因為貪玩從大甲家裡出發，9日下午沿台一線往北邊走，晚間走到苗栗縣苑裡鎮，路人發現旁邊沒有大人才通報警方，苑裡警方在加油站找到小兄妹帶回派出所，協助他們順利返家。

▲▼台中大甲一對分別讀小學1、2年級的小兄妹，9日晚間徒步走到離家約5公里遠的苗栗縣苑裡鎮，被民眾發現報警，連絡上家人帶回。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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