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社會 社會焦點 保障人權

苗栗苑裡公墓火警！39歲縱火慣犯4度犯案　原因竟是「無聊」

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮第五公墓今天下午發生火警，警方到達現場，消防隊已在現場進行滅火，警方發現39歲陳姓男子形跡可疑，發現警察拔腿就跑，但仍被警方逮捕，清查後發現陳男是地方上縱火慣犯，今天在公墓縱火竟然是因為「無聊」。

▲▼苗栗苑裡第五公墓9日下午發生火警，縱火嫌犯是39歲陳姓男子，在現場被警方逮捕。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗苑裡第五公墓9日下午發生火警，縱火嫌犯是39歲陳姓男子，在現場被警方逮捕。（圖／記者蔡文淵翻攝）

通霄警分局表示，苑裡鎮苑坑里東里家風後方第五公墓墓地下午4時許接獲火警報案，警方到達現場，消防隊已在現場進行滅火，發現陳姓男子形跡可疑。陳男一看到發現警員拔腿就跑，仍遭逮捕，他坦承自行到公墓上方使用打火機及菸蒂起火丟至草堆中引起火災，所幸沒有人員受傷，被警方依公共危險現行犯帶回分駐所。

今天下午當地風勢較大，消防人員花了1個半小時才將火勢撲滅，警方與地方人士都痛斥陳男行徑。警方訊後將陳男依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

當地民眾表示，陳姓男子是當地縱火慣犯，警方清查陳男這次是第4次因縱火被警方逮捕，縱火原因竟然是無聊，雖然沒有造成嚴重傷害，卻給造成地方不小的安全隱憂。

▲▼苗栗苑裡第五公墓9日下午發生火警，竟然是有人無聊縱火，消防隊花1個半小時才撲滅火勢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗苑裡第五公墓9日下午發生火警，竟然是有人無聊縱火，消防隊花1個半小時才撲滅火勢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗苑裡第五公墓9日下午發生火警，縱火嫌犯是39歲陳姓男子，在現場被警方逮捕。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗苑裡第五公墓9日下午發生火警，縱火嫌犯是39歲陳姓男子，在現場被警方逮捕。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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