苗栗65歲男吃麻糬噎到缺氧倒地　警「哈姆立克+CPR」救回一命

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗苑裡有一位65歲陳姓男子吃麻糬噎到，因卡阻呼吸道而缺氧倒地，附近的分駐所員警獲報趕到，先實施哈姆立克急救法，將噎在喉嚨的麻糬取出，再以CPR(心肺復甦術)搶救，直到救護人員到場接手，所幸送醫急救後，成功挽回寶貴生命。

▼苗栗苑裡65歲陳姓男子吃麻糬噎到，員警以哈姆立克急救法，將噎在喉嚨的麻糬取出，再施予CPR急救，成功挽回一命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

10月28日12時50分許，苑裡分駐所接獲民眾報案，苑裡鎮建國路一家小吃部，一名65歲陳姓男子食用麻糬噎到卡阻呼吸道，當場缺氧倒地面部發黑、命在旦夕，當時正值中午用餐時間，小吃店就在分駐所斜對面，和分駐所相距不到50公尺，備勤警員呂育慶、郭家羽及蘇禎怡等3人立即趕赴現場，到達後將陳姓民眾攙扶起身，先施行哈姆立克急救法，將噎在喉嚨處麻糬取出，再施於CPR搶救直到救護人員到場接手，經送醫急救，成功阻止憾事發生。

通霄警分局提醒，避免吃東西嗆到，用餐時，應專心吃飯不要邊吃邊說話或是進食速度太快，以致於讓食物進入氣門內，造成噎到。警察人員平時訓練均有受過CPR、哈姆立克急救及AED等基礎急救知識，在專業救護人員到場前，能先實施基礎急救於救護人員到達現場，再交由專業人員處理，對民眾生命可獲得更多保障，不至於發生無可挽回的撼事！

▲▼苗栗苑裡65歲陳姓男子吃麻糬噎到，員警以哈姆立克急救法，將噎在喉嚨的麻糬取出，再施予CPR急救，成功挽回一命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

