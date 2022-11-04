　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗65歲男吃麻糬噎到缺氧倒地　警「哈姆立克+CPR」救回一命

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗苑裡有一位65歲陳姓男子吃麻糬噎到，因卡阻呼吸道而缺氧倒地，附近的分駐所員警獲報趕到，先實施哈姆立克急救法，將噎在喉嚨的麻糬取出，再以CPR(心肺復甦術)搶救，直到救護人員到場接手，所幸送醫急救後，成功挽回寶貴生命。

▲▼苗栗苑裡65歲陳姓男子吃麻糬噎到，員警以哈姆立克急救法，將噎在喉嚨的麻糬取出，再施予CPR急救，成功挽回一命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▼苗栗苑裡65歲陳姓男子吃麻糬噎到，員警以哈姆立克急救法，將噎在喉嚨的麻糬取出，再施予CPR急救，成功挽回一命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

10月28日12時50分許，苑裡分駐所接獲民眾報案，苑裡鎮建國路一家小吃部，一名65歲陳姓男子食用麻糬噎到卡阻呼吸道，當場缺氧倒地面部發黑、命在旦夕，當時正值中午用餐時間，小吃店就在分駐所斜對面，和分駐所相距不到50公尺，備勤警員呂育慶、郭家羽及蘇禎怡等3人立即趕赴現場，到達後將陳姓民眾攙扶起身，先施行哈姆立克急救法，將噎在喉嚨處麻糬取出，再施於CPR搶救直到救護人員到場接手，經送醫急救，成功阻止憾事發生。

通霄警分局提醒，避免吃東西嗆到，用餐時，應專心吃飯不要邊吃邊說話或是進食速度太快，以致於讓食物進入氣門內，造成噎到。警察人員平時訓練均有受過CPR、哈姆立克急救及AED等基礎急救知識，在專業救護人員到場前，能先實施基礎急救於救護人員到達現場，再交由專業人員處理，對民眾生命可獲得更多保障，不至於發生無可挽回的撼事！

▲▼苗栗苑裡65歲陳姓男子吃麻糬噎到，員警以哈姆立克急救法，將噎在喉嚨的麻糬取出，再施予CPR急救，成功挽回一命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗苑裡65歲陳姓男子吃麻糬噎到，員警以哈姆立克急救法，將噎在喉嚨的麻糬取出，再施予CPR急救，成功挽回一命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗苑裡65歲陳姓男子吃麻糬噎到，員警以哈姆立克急救法，將噎在喉嚨的麻糬取出，再施予CPR急救，成功挽回一命。（圖／記者蔡文淵翻攝）

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
新店20人械鬥大混戰！　15歲少年遭砍躺血泊
國1汐止走山路段塞爆　國道警：很多人拍照打卡
最新民調！陳時中、蔣萬安差距剩6百分點　他估「這人」到天花板
栢麗廳下殺56折！　ITF旅展飯店餐券一次看
快訊／拒絕道歉！　籃網球星厄文遭禁賽5場
14年付租133萬一場空！　北漂青年認「存不到錢」年底返航
快訊／國1台北段追撞！　車流回堵3km
正妹「野外求生」搭避難所　彎腰巧曝流量密碼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

議員候選人遇「25秒下體片」性騷！麥當勞女孩不忍了　報警告噁男

澎湖轎車翻覆草叢！車頂撞爛2女卡前座　1人救出命危送醫搶救

澎湖騎士遭撞「顱內出血」昏迷…駕駛肇逃溜了！警登門逮人揪酒駕

為18萬債務談判爆衝突！新店15歲少年遭砍躺血泊　警逮4人到案

苗栗65歲男吃麻糬噎到缺氧倒地　警「哈姆立克+CPR」救回一命

快訊／國1北向台北段事故！大貨車、自小客追撞　車流回堵3km

議員候選人魯秀傑起底！天道盟要角出事推給小弟　競總如軍火庫

持槍擄人關鐵籠　議員候選人魯秀傑羈押禁見「仍可參選」

開太慢被按喇叭「駕駛撞飛騎士」　驚險2秒全直擊！

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐　上銬電擊一個月　每天共食一碗泡麵

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

議員候選人遇「25秒下體片」性騷！麥當勞女孩不忍了　報警告噁男

澎湖轎車翻覆草叢！車頂撞爛2女卡前座　1人救出命危送醫搶救

澎湖騎士遭撞「顱內出血」昏迷…駕駛肇逃溜了！警登門逮人揪酒駕

為18萬債務談判爆衝突！新店15歲少年遭砍躺血泊　警逮4人到案

苗栗65歲男吃麻糬噎到缺氧倒地　警「哈姆立克+CPR」救回一命

快訊／國1北向台北段事故！大貨車、自小客追撞　車流回堵3km

議員候選人魯秀傑起底！天道盟要角出事推給小弟　競總如軍火庫

持槍擄人關鐵籠　議員候選人魯秀傑羈押禁見「仍可參選」

開太慢被按喇叭「駕駛撞飛騎士」　驚險2秒全直擊！

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐　上銬電擊一個月　每天共食一碗泡麵

議員候選人遇「25秒下體片」性騷！麥當勞女孩不忍了　報警告噁男

澎湖轎車翻覆草叢！車頂撞爛2女卡前座　1人救出命危送醫搶救

賺升息財／美元高利3%以上恐看得到、吃不到！　專家提醒留意兩件事

懷孕遭老公疑「周數有問題？」　名醫給算法！他傻眼：八點檔看太多

溫度今起溜滑梯！「下周這2天雨彈最猛」　放晴回暖時間曝

賺升息財／一表看美元存款「快閃專案」　最高利率衝8%

小優自爆曾擺地攤、當櫃姐！「最慘月賺3000」痛揭辛酸：真的很怕沒錢

《一家團圓》曉萱懷孕演50集沒肚子！辣穿比基尼挨批…吳婉君回應

台積電下跌3.5元至380.5！　台股跌逾70點、力守12900關卡

桃園人挺桃園！票投「八德興仁環保夜市」夜市消費券加碼送

神犬法鬥秀花式滑板技能　360度轉體、下樓梯難不倒

社會熱門新聞

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

藝人陳仙梅國道遭追撞　貼文「沒耽誤通告！」

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

快訊／國1北向台北段事故！車流回堵3km

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

即／淡水騎士與公車事故　頭部重創無意識送醫

即／高雄牙醫診所縱火！姊弟戀復合不成潑汽油　2人燒傷送醫

高虹安男友帥氣長相曝光　比肩合照親密入鏡

議員參選人涉組織犯罪　檢聲押

持槍討債　議員候選人遭羈押仍可參選

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

收賄包庇酒店！北市中山警7官警重判

更多熱門

相關新聞

議員候選人魯秀傑起底！出事推給小弟

議員候選人魯秀傑起底！出事推給小弟

無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑有傷害、擄人勒索、妨害自由、糾眾暴力討債、恐嚇取財等前科，被列治平對象，他還被查出是天道盟太陽會要角（本人否認），日前被警方逮捕。關於持槍討債、押人關狗籠等情事，魯秀傑一概否認，辯稱是小弟的個人行為。

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

馬林魚刺穿大腿12秒片驚嚇千萬人！真相曝光

馬林魚刺穿大腿12秒片驚嚇千萬人！真相曝光

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

網傳校園毒品零容忍遭封殺假訊息

網傳校園毒品零容忍遭封殺假訊息

關鍵字：

苑裡哈姆立克影音

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

3縣市豪大雨！　北台灣越晚越濕冷16℃

手搖飲吸到「整隻蜈蚣」！他低頭嚇壞

女實況主「壓胸擠水」紅到Reddit

梨泰院「拔蘿蔔」救30人　3英雄身分曝光

今越晚越冷！　重症醫警告「雙毒來了」：死亡風險增2倍

更多

最夯影音

更多
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面