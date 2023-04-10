韓檢偵破大型運毒案！他從美國走私「冰毒、7把槍」　供10萬人吸食

▲南韓檢方偵破運毒案，張嫌從美國透過船隻走私供10萬人份吸食的冰毒與7把槍枝。（圖／首爾中央地方檢察廳，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓檢警近日依照總統尹錫悅指示全力掃蕩毒品，檢方最近偵破一起運毒案，一名年約49歲、有美國永久居留權資格的張姓男子，去年7月涉嫌從美國透過船運走私毒品，包括3.2公斤的冰毒、7把手槍、50發子彈等，且張男今年3月還涉嫌吸毒，目前已遭檢方起訴。

根據《韓聯社》，南韓首爾中央地方檢察廳毒品犯罪特別搜查組今（10）日將涉嫌運毒、吸毒的張男羈押起訴，張男去年7月涉嫌透過船運從美國走私行李，包括價值8億韓元（約新台幣1846萬元）、可供10萬人吸食的冰毒3.2公斤，以及1把M1911（45口徑）手槍、50發子彈、6把其他手槍，行李於去年9月抵達釜山港。

張嫌還曾於今年9月涉嫌加熱吸食0.1公克的冰毒。

經過檢方調查，張嫌在南韓國內完成學業、服完兵役後便前往美國生活15年，在美國洛杉磯等地以販毒維生，甚至他還擁有美國永久居留權，去年8月他以父母健康因素出狀況為由返回南韓，臨行前還向美國當地毒品犯罪組織購買大量的冰毒，相關訊息對話內容被檢方偵破。

張嫌將從美國走私進口的毒品以密封狀態存放家中，雖然先前在物色銷售途徑時曾和南韓當地毒販接觸，不過直到檢方偵破前仍未進行相關毒品販賣。

針對檢方起訴，張嫌坦承涉嫌吸毒、走私槍枝子彈，不過針對走私毒品一事卻矢口否認，表示是運送行李的過程中，朋友趁自己不注意時偷放毒品進去的。

報導指出，首爾中央地方檢察廳毒品犯罪特別搜查組以大檢察廳所獲取的情資，從去年12月起展開搜查，從搜索初期便積極與美國緝毒局（DEA）展開合作，確認諜報消息來源是否可信，並進一步獲取張嫌的身份和在南韓國內的行蹤，今年3月28日將之緊急逮捕。

南韓檢方表示，此次是南韓首度偵破的大型運毒、槍枝運送事件，不僅阻擋大量毒品在南韓國內流通，也事前預防槍枝事故發生。