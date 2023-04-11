加拿大國會議員訪團本周來台　外交部：將拜會蔡英文、賴清德

▲加拿大聯邦眾議員、國防委員會主席馬凱率團訪台。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

記者呂晏慈／台北報導

加拿大聯邦眾議院國防委員會主席馬凱（John McKay）日前率團訪台，10日下午拜會立法院長游錫堃，外交部北美司副司長馬博元11日證實，訪團將拜會總統蔡英文、副總統賴清德；此外，外交部發言人劉永健亦宣布，友邦馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅（Kitlang Kabua）將於4月12日至18日率團訪台，成員包括馬國外貿部次長卡蒂爾（Anjanette Katill）等重要官員，外交部表達誠摯歡迎。

馬博元今天稍早在外交部例行記者會表示，馬凱從昨天開始率團訪問台灣5天，訪團成員涵蓋加拿大聯邦眾議院外交委員會、國防委員會、加中關係特別委員會等對印太事務最重要的委員會，訪團成員在台期間將晉見蔡英文、賴清德，以及與我國政府首長交換意見。他說，加拿大國會透過具體行動展現對台強而有力的支持，期待未來繼續攜手友人，共同捍衛印太地區的和平、穩健、繁榮。

根據立法院昨日提供的出席名單，馬凱擔任外交及國防事務訪問團團長，跨黨派訪團成員還包括：聯邦眾議員暨加中關係特別委員會副主席莊文浩（Michael Chong）、聯邦眾議員暨加中關係特別委員會主席哈迪（Ken Hardie）、聯邦眾議員暨國防委員會成員佳蘭特（Cheryl Gallant）、聯邦眾議員暨外交委員會副主席貝哲宏（Stéphane Bergeron）、聯邦眾議員暨國防委員會副主席貝贊（James Bezan）、聯邦眾議員暨外交委員會成員瑟萊（Randeep Sarai）、聯邦眾議員暨加中關係特別委員會副主席瑪佛森（Heather McPherson）、聯邦眾議員暨加中關係特別委員會成員丹萩（Raquel Dancho）、聯邦眾議員暨國防委員會成員瑪媞森（Lindsay Mathyssen）。

此外，外交部今天也宣布，馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅將於4月12日至18日訪問台灣，訪團成員包括馬國外貿部次長卡蒂爾（Anjanette Katill）等重要官員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，柯布雅訪台期間將晉見蔡英文，拜會外交部長吳釗燮並簽署「中華民國（台灣）外交部與馬紹爾群島共和國外交暨貿易部外交人員訓練及交流合作協定」及「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府氣候變遷調適應變基金瞭解備忘錄」，透過加強兩國外交人員交流合作及協力強化因應氣候變遷的韌性，全面深化台馬合作夥伴關係；訪團並將接受吳釗燮及外交部政務次長田中光款宴，以及拜會原住民族委員會、台中市政府、財團法人國際合作發展基金會、財團法人婦女權益促進發展基金會，與參訪國立故宮博物院、松山文化創意園區、台北101大樓及台東薩布優部落等相關經建文化設施。

外交部指出，馬紹爾群島共和國為我國太平洋地區友邦，兩國於1998年建交至今，邁入第25年，邦誼穩固友好，馬國政府歷年來堅定支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，並與我國在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、婦女賦權等領域合作密切且成效良好。