山東艦在台灣東部演練　前空軍中將：封打一體！台9線應成戰備跑道

▲前中華民國空軍中將副司令張延廷。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

中共解放軍8日起展開環台軍演，於昨日結束。前中華民國空軍中將副司令張延廷11日接受媒體人黃暐瀚訪問時表示，中共航母「山東艦」在台灣東部海域演練戰機起降，對台形同「封打一體」，包圍周邊所有海空域，未來共軍戰機不只從西邊來，還會從東邊出現，因此他建議，戰備跑道應急需增加，而台九線是個不錯的選擇。

總統蔡英文日前出訪友邦過境美國，並與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，引發中國大陸不滿，大動作舉行「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」軍演示威，昨日更破紀錄，有91架次共機擾台，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域更多達54架次。

對此，張延廷表示，山東艦可以起降120架次，哪裡沒有戰力？他認為，輕敵是敗戰的開始，絕對不要驕兵，建軍就是要虛心，什麼航母是紙糊這類談話，都是義和團想法，山東艦在台灣東部海域演練戰機起降，對台灣形同「封打一體」，包圍周邊所有海空域。

張延廷說明，空軍基地的「機堡」年代久遠，早已不符合現代武器的防爆能力，需立即加強。另外，目前戰備道都在西岸，但未來共軍戰機不只從西邊來，還會從東邊出現，戰備跑道急需增加，台九線是個選擇。他表示，台九線可以兩用，平常可以作為公路，打仗時可以作為戰備道。

至於蔡英文開國安會議時沒有軍方將領在場，張延廷開嗆，不能拿政治距離來開國安會議，那些人都是外行的，總統是決定國家最重要決策的人，軍方的將領應該要在她旁邊，這樣效果根本不一樣。他認為，如果有三、五個將領站在蔡英文旁邊，代表他們對這件事情的慎重度，「這個也是文宣，為什麼妳不做呢？讓大家一看照片就可以安心了。」