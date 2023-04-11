屏東嬤騎電動輔助車買午餐　回程沒電趴車上...東港警伸援手

▲東港警分局東濱派出所警員吳享諾、吳怡蓉助陳婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉陳姓婦人騎電動輔助車到東港買午餐回程，電池沒電，因行動不便加上低血糖，趴在電動輔助上，東港警分局員警巡邏經過，主動上前關心，將她先攙扶到路旁，了解原委後送她返家，讓家屬很感激。

東港警分局東濱派出所警員吳享諾、吳怡蓉二員，於日前擔服巡邏勤務時，於東港鎮中山、新生路口見一婦人趴坐於電動輔助車上，當時往來汽、機車從旁呼嘯而過險象環生，兩人立即上前關心。



警方表示，85歲的陳姓婦人家住新園鄉鹽埔村，騎乘電動輔助車至東港鎮買午餐，返程時電動輔助車騎至中山、新生路口時電池耗盡動彈不得，因烈日當頭且行動不便又有低血糖，她無法自行移動令其不知所措就趴坐於電動輔助車上。

員警了解後先將巡邏車停在後方警示來車注意，並攙扶她與電動代步車移置路旁安全處；她向員警表示居住在鹽埔村全家超商附近，後經村長確認後將她及其電動輔助車安全載返回住處，家屬見警方將母親安全送返家，非常感謝員警即時給予援助，稱讚二警是「人間菩薩」。



東港分局長張世儒肯定兩員警積極為民服務精神，建立警察親民便民的良好形象，並呼籲民眾，家中若有長者騎乘電動車出門，一定要幫忙注意車輛狀況，檢視電動車電力外，也可在明顯處貼上反光貼紙或是穿著反光衣物，以免在路上發生危險並保障乘坐安全。