最美女警「脫下警服了」！鄉民暴動求逮捕成絕響　全新身分曝光

▲最正女警脫下警服，全新身分曝光。（圖／翻攝IG／王若維）



網搜小組／柯振中報導

桃園市警局前女警王若維因為一雙美麗的電眼，曾被PTT網友封為「全台最美警花」，更是引起一陣「想被逮捕」的聲浪。不過近日她的現況曝光，目前已卸下了警服，因此網友們敲碗想求「被逮捕」已經成了往事，以後不可能再發生。

王若維曾因為數張穿著警服的照片，在PTT上意外爆紅，不少網友開心直喊「請逮捕我」，她社群帳號的粉絲追蹤人數也因此變得愈來愈多。

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▲▼王若維今年1月已從警界離職。（圖／翻攝IG／王若維）



前不久IG粉專「bcard. bcard」發布了一篇全台最正女警的貼文，當中也有收錄王若維，只不過名字誤植成「張有君」，這也讓王若維本人無奈在下方澄清，讓不少網友笑翻。

▲▼王若維因為長相甜美、可愛，被網友封為「全台最正警花」。（圖／翻攝IG／王若維）



事實上，雖然王若維曾任警職，但今年1月9日已經離開警界、脫下了一身警服。她對此感性回應，人生還長、有許多夢想要追，非常感謝一路上遇到的人事物，讓她留下了珍貴的回憶，「即使未來沒有了這身警服，但我知道我的初衷沒有變過。祝福自己、也祝福各位。」

▼王若維從警界離職以後，開始從事美睫工作。（圖／翻攝IG／王若維）



根據《NOWnews今日新聞》報導，對於離職的原因，王若維不便說明，但現在離開警界以後，開了一間美睫的個人工作室，會繼續追尋自己的夢想。