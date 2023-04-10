鍾佳濱委託屏北立委初選民調　互比差距39.6％

▲民進黨立委鍾佳濱拚連任。（圖／翻攝自Facebook／鍾佳濱）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將於4月17日開始辦理立委初選民調，新系立委鍾佳濱面對出身自屏東縣里港鄉的三連霸縣議員陳明達挑戰。對此，鍾佳濱10日公布最近預作的初選民調，結果顯示，在黨內互比式民調中，鍾佳濱獲得52.4％支持度，大幅超越對手陳明達的12.8％；且在總統選舉方面，即將被提名參選2024總統的黨主席賴清德支持度、看好度也大幅領先。

民進黨2024大選立委提名策略小組日前針對全台15個初選區進行協調，由於屏東縣第一選區為複數競爭，若於4月12日前協調仍無進展，將辦理初選民調。

▲屏東縣議員陳明達欲爭取立委提名。（圖／翻攝自Facebook／陳明達）

鍾佳濱表示，他完全認同日前農委會農田水利署屏東管理處長黃信茗，以「黨內團結」為由接受黨部協調的方向，因為，初選目的就是要選出在未來大選中最有助於總統勝選的候選人，另一方面，許多支持者也對將來可能的初選免不了又會削弱黨內團結氣勢表示憂心。

鍾佳濱指出，他委託「山水民調」針對該選區選民辦理立委初選和賴清德競選2024總統看好度的民調，一方面給民進黨黨中央參考，另一方面則希望以此說服鄉親，擴大支持範圍，衝高正式大選的選票。

民調結果顯示，鍾佳濱除了在支持度大幅領先外，知名度也以98.3%領先對手的58.7%，欣賞度則以67.4%領先對手的27.6%，達1倍多。

根據該份民調結果，賴清德在屏北選區的看好度高達60.9％，大幅超越國民黨和民眾黨的候選人，鍾佳濱指出，這顯示和立委初選呈「正相關」，表示2024大選「不只母雞帶小雞，更要小雞挺母雞」，不論將來會不會舉行初選，民進黨面對2024大選都應以大局為重，黨內同志不管在哪一個位置，都是在為地方爭福利，而未來唯有團結一途，才能獲得繼續為地方服務的機會。

此份民調是由鍾佳濱委託「山水民調」在4月7日至9日晚間，針對立委屏北選區選民所做調查，有效樣本數1071人，抽樣誤差為95％的信心水準下，約正負2.82個百分點。

▼鍾佳濱今天公布自行委託民調公司進行的黨內初選民調。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供，下圖同）