詐騙破獲率逾9成？　游毓蘭嗆警政署「騙肖欸」：被害人沒拿回錢

▲內政部長林右昌、警政署長黃明昭赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

詐欺案件件數及財損逐年增加，引發民眾高度關切。警政署長黃明昭10日在立法院備詢時稱，詐騙案整體破獲率約9成多，遭國民黨立委游毓蘭反嗆「騙肖欸」，被害人不僅沒有拿回被騙的錢，詐騙首腦也沒有抓到，並力主應從高風險賣場、個資外洩等源頭進行管理，不要讓警察打詐時孤軍作戰。

立法院內政委員會今天上午進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告，邀請內政部、移民署、警政署、海巡署、法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會等相關部會官員備詢。

游毓蘭今天上午質疑，政府成立打詐國家隊，卻把詐騙集團「越打越強大」。內政部長林右昌澄清，台灣的詐欺犯罪大約是從2020年起來，出現大幅的提升，國家打詐隊成立後是有一些功效，但是還不夠。

游毓蘭關切，現在詐騙案的破案率是多少？黃明昭說明，從整體破獲率來看，大約有9成多。游毓蘭聞言笑說，「9成多？騙肖欸！所有被害人都沒有拿回真正的錢，這裡面所謂的9成多，就是一些詐騙集團、詐騙案，再加上一些『傻鳥、傻男、傻女』被騙的人頭帳戶」，真正的詐騙首腦都沒有抓到。

林右昌回應，首腦有抓到，例如近期有詐騙案首腦被重判20年，此外，「打詐綱領1.5」特別規定行政機關針對高風險賣場、個資外洩，必須在一定時間完成裁罰的動作，本周將向行政院長陳建仁做報告，陳揆裁示完後就會照這樣進行。

▲內政部長林右昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）