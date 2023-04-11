台北市住宅價格指數隔2年首見下跌　全國建物交易「量縮價平」

▲內政部公布111年第4季住宅價格指數，台北市相隔2年首見下跌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部11日發布111年第4季住宅價格指數，全國住宅價格指數為127.51，較第3季微幅上漲0.94%，但漲幅是自109年第3季以來，首次小於1%；在6都中，台北市下跌0.47%，是109年第2季以來首見下跌，其餘5都雖仍上漲，但趨勢已明顯收斂。另外，全國建物買賣登記棟數也減少約25%，整體市場交易呈現「量縮價平」情形。

內政部說明，與建物交易量一併觀察，111年第4季全國建物買賣登記棟數7萬4170棟，較110年第4季9萬9315棟減少約25%，整體市場交易呈現「量縮價平」情形，顯示購屋民眾心態轉趨保守。

在6都住宅價格指數部分，本季除台北市下跌0.47%外，其餘5都漲幅分別為新北市0.31%、台中市0.64%、台南市0.75%，高雄市0.78%、桃園市1.27%，相較過去2年平均每季漲幅約2%，各都本季漲幅均明顯收斂。

內政部指出，本季經濟成長景氣對策信號從11月起由黃藍燈轉為藍燈，國內經濟景氣放緩，央行在12月宣布第4度升息，五大銀行新承作房貸利率調升至1.864%，為105年1月以來新高，再加上立法院12月初審通過「平均地權條例」修法，對於抑制投機炒作初步發揮成果。綜合以上因素影響，民眾購屋心態轉趨保守，並使得房價趨勢朝軟著陸方向調整。

內政部最後補充，就112年第1季整體市況觀察，總統在2月已正式公布修正「平均地權條例」，央行並在3月第5度宣布升息0.125%；從地政司最新初步統計的全國建物買賣登記情形來看，第1季共買賣6萬4251棟，較110、111年同季8萬831棟、8萬4776棟減少約2成多，顯示市場交易量持續縮減修正，預期高房價回緩情形將逐步發酵。