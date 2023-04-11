全國房貸負擔率減輕0.3%　六都僅高雄上升、北市減輕1.01%

▲內政部指出，111年第4季全國房貸負擔率為40.25%，較第3季減輕0.30%。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部11日發布111年第4季房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為40.25%，較第3季減輕0.30%。內政部表示，本季指數為109年第3季以來之最大季減幅，民眾購屋房貸負擔壓力改善；在6都中，除高雄市外，其餘5都呈現負擔減輕情形。

內政部說明，111年第4季雖然受到升息影響，5大銀行平均購屋貸款利率由上季1.721%上升至1.847%，使負擔率略增0.48%。但因為全國中位數住宅價格，由860萬元下降至850萬元，負擔率減少0.48%；另外，中位數家戶可支配所得，由87.80萬元增加為88.45萬元，也使得負擔率減少0.30%。

內政部指出，整體而言，儘管大環境有升息的壓力，但111年第4季在住宅價格中位數下跌、可支配所得增加的狀況下，讓整體購屋負擔率減輕。

在6都房貸負擔率部分，本季除高雄市上升1.27%以外，其餘5都均為減輕。其中，以台北市減輕1.01%最大，主要因中位數住宅價格下跌40萬元所致，其次是台南市減輕0.94%，並回降至負擔能力略低等級，新北市、台中市、桃園市則分別減輕0.56%、0.43%、0.23%。

內政部補充，本季因經濟景氣放緩、升息及平均地權條例打炒房政策發酵等綜合影響，全國及高雄外的5都，住宅價格中位數已領先反映下修，相較於最近9季負擔率平均每季上升0.37至1.22%，本季民眾的購屋房貸負擔能力已有顯著改善，預期在目前市況下高房價問題將得到緩解，民眾也將會逐步感受。

最後，內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，購買房價與貸款利率更是影響房貸負擔能力的重要關鍵，在目前升息期間，民眾在購屋時，除需評估利率變動對還款能力的影響外，也必須審慎注意其房價是否合理且可負擔。