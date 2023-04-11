　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

考試院瘦身！立院三讀修法　2部2會→2部1會

▲▼立法院朝野發表譴責中共環台軍演的聯合聲明 游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院11日三讀修正《考試院組織法》、《銓敘部組織法》等法，整併考試院、銓敘部具監理功能的相關的單位，由現行「2部2會」瘦身為「2部1會」，公務人員退休撫卹基金監理委員會業務整併至銓敘部，另成立監理司，以統整公務人員個人專戶退撫新制相關事權。

立法院今天上午三讀通過《考試院組織法》、《銓敘部組織法》修正案，另亦三讀《公務人員退休撫卹基金管理局組織法》，以及廢止《公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例》。

因應2023年實施的公務人員個人專戶制，三讀條文規定，將原本「2部2會（考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、公務人員退休撫卹基金監理委員會）」的架構，調整為「2部1會（考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會）」，將公務人員退休撫卹基金監理委員會及公教人員保險監理委員會整併，另成立監理司，以提升監理效能。

三讀條文規定，考試院為辦理全國公務人員任免、考績、級俸、陞遷 、褒獎的法制事項，及公務人員的銓敘、撫卹、退休等業務，特設銓敘部。此外，銓敘部設公務人員退休撫卹基金管理局，辦理公務人員退休撫卹基金的收支、管理、運用及其他依法令受委任或委託辦理的事項。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／ØZI自拍48秒性愛片外流　7人轉傳下場出爐
絕命設局！囡仔昌乾侄被丟包慘死　誘殺音檔曝光
獨／才問1句話！　內湖外送員朝他連開15槍
台鐵工程挖到13處人骨！　2具白骨年齡曝
快訊／飛日韓來回2000元！　10:00開搶票
快訊／桃園知名「吃到飽餐廳」大火　 整間燒成廢墟
獨／創校56年　北市私立女校確定停招
快訊／熱帶低壓生成！路徑圖出爐　成首颱「珊瑚」機率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

考試院瘦身！立院三讀修法　2部2會→2部1會

破紀錄91架次共機擾台航跡圖曝光　　山東號艦載「殲-15」起降15次

「自辦政見發表會」！　徐巧芯諷：費鴻泰辯論時會不知道講什麼

游盈隆揭柯文哲訪美最大亮點　斷言「這兩點」恐成2024致命傷

共軍環台軍演示威　鄭文燦：感謝國軍跟海巡弟兄捍衛領海領空

落實司法透明　立院三讀修正《法官法》職務法庭改公開審理

民進黨立委名單喬不攏　鄭文燦：協調不成417就進行民調順序抽籤

立院三讀　營業秘密罪一審改智商法院審理

資通院欠薪違反勞基法　徐巧芯諷：果然是蔡英文心裡最軟的一塊肉

吳釗燮：去年中國環台軍演較嚴重　「保衛台灣是我們自己的責任」

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

內門阿隆師百輛超跑娶媳！流水席鮪魚現殺＋海鮮拼盤

考試院瘦身！立院三讀修法　2部2會→2部1會

破紀錄91架次共機擾台航跡圖曝光　　山東號艦載「殲-15」起降15次

「自辦政見發表會」！　徐巧芯諷：費鴻泰辯論時會不知道講什麼

游盈隆揭柯文哲訪美最大亮點　斷言「這兩點」恐成2024致命傷

共軍環台軍演示威　鄭文燦：感謝國軍跟海巡弟兄捍衛領海領空

落實司法透明　立院三讀修正《法官法》職務法庭改公開審理

民進黨立委名單喬不攏　鄭文燦：協調不成417就進行民調順序抽籤

立院三讀　營業秘密罪一審改智商法院審理

資通院欠薪違反勞基法　徐巧芯諷：果然是蔡英文心裡最軟的一塊肉

吳釗燮：去年中國環台軍演較嚴重　「保衛台灣是我們自己的責任」

李坤城「珍貴遺產分配曝光」！留下1句道歉離世　兒淚發聲：給我很多

海盜新秀克魯茲左腳踝開刀休4個月　教頭視訊關心他會笑了

快訊／ØZI前女友自拍48秒性愛片外流　7人轉傳分享下場出爐

獨／內湖槍擊案不單純！凶嫌扮外送員開15槍　貼牌+避開監視路線

野生INFINITE優鉉「零遮掩」踩點北台灣　IG狂發26則限時動態

吃得到焦糖醬、覆盆子石榴果醬！　狂賣百萬支「脆皮雪糕」回來了

見醫學系女友爸媽　電機哥遭羞辱「賺那麼少」！他回嗆1句全場搖頭

印度新娘「對空連開4槍」慶新婚！　新郎超淡定5秒畫面瘋傳

才領到6000元！手機突收訊息「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

考試院瘦身！立院三讀修法　2部2會→2部1會

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

共軍環台軍演　蔡英文回應了

中共「舟山艦」主動聯繫台灣海巡艦　請託開靠近一點「擺拍」

快訊／91架次共機、12艘次共艦擾台創新高紀錄！　54架次闖過中線

雷達兵發文控「掌握不到敵情」　國防部認定「假訊息」交警方查辦

賴品妤遭酸「只會賣萌」　綠委：歧視年輕女性

軍公教年金改革　郭台銘：軍公教的苦，郭懂！選上恢復政府承諾

幕後／何時徵召？侯友宜2024「類表態」　把球丟回給朱立倫

花蓮4聲巨響？　空軍：F-16未執行超音速試飛、低空飛行

朝「年底打球」又邁進一步！　李四川曬照曝大巨蛋最新進度

高嘉瑜怒：拉下她已成民進黨主流共識

解放軍結束環台軍演　陸委會再譴責

立法院朝野共同聲明譴責中國軍演

雄風反艦飛彈追瞄共軍　海軍FACG飛彈快艇緊急出港

陳建仁：超過1300萬國人領6000元

更多熱門

相關新聞

落實司法透明　立院三讀修正《法官法》

落實司法透明　立院三讀修正《法官法》

為落實司法透明，立法院11日上午三讀修正《法官法》，將現行職務法庭審理案件均不公開的規定，改為應公開法庭行之，不過，有妨害善良風俗之虞等4種情形之一者，不在此限。

立院三讀　營業秘密罪一審改智商法院審理

立院三讀　營業秘密罪一審改智商法院審理

立法院朝野共同聲明譴責中國軍演

立法院朝野共同聲明譴責中國軍演

譴責中國環台軍演　立院明擬發表共同聲明

譴責中國環台軍演　立院明擬發表共同聲明

農業部組織法草案出委員會　陳吉仲哭了：參與歷史時刻很光榮

農業部組織法草案出委員會　陳吉仲哭了：參與歷史時刻很光榮

關鍵字：

立法院考試院銓敘部

讀者迴響

熱門新聞

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

下面「突長白陰毛」是病？她吐真相　醫勸：千萬別拔

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

租25天！陸客水龍頭+暖氣全開

住過社區大樓就回不去？網曝2點：寧可住公寓

李瑞鎮、李仙姬爆「鬧翻李昇基」缺席婚禮

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面