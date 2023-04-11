考試院瘦身！立院三讀修法　2部2會→2部1會

▲立法院長游錫堃主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院11日三讀修正《考試院組織法》、《銓敘部組織法》等法，整併考試院、銓敘部具監理功能的相關的單位，由現行「2部2會」瘦身為「2部1會」，公務人員退休撫卹基金監理委員會業務整併至銓敘部，另成立監理司，以統整公務人員個人專戶退撫新制相關事權。

立法院今天上午三讀通過《考試院組織法》、《銓敘部組織法》修正案，另亦三讀《公務人員退休撫卹基金管理局組織法》，以及廢止《公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例》。

因應2023年實施的公務人員個人專戶制，三讀條文規定，將原本「2部2會（考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、公務人員退休撫卹基金監理委員會）」的架構，調整為「2部1會（考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會）」，將公務人員退休撫卹基金監理委員會及公教人員保險監理委員會整併，另成立監理司，以提升監理效能。

三讀條文規定，考試院為辦理全國公務人員任免、考績、級俸、陞遷 、褒獎的法制事項，及公務人員的銓敘、撫卹、退休等業務，特設銓敘部。此外，銓敘部設公務人員退休撫卹基金管理局，辦理公務人員退休撫卹基金的收支、管理、運用及其他依法令受委任或委託辦理的事項。