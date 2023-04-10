英偵察機「險被俄軍擊落」飛黑海遭攔截　外洩文件爆西方隱匿實情

▲美軍MQ-9「死神」無人偵察機3月14日在黑海上空遭兩架俄軍蘇愷-27（Su-27）戰機攔截、傾倒燃油，發生擦撞後墜海。（圖／翻攝推特@US_EUCOM）

記者張寧倢／編譯

近日網路上出現外洩的美軍與北約等盟國援助烏克蘭計畫等大量機密文件，然而，其中一份軍事文件顯示，去年9月一架俄羅斯戰鬥機在黑海上空差點擊落一架沒有武裝的英國間諜偵察機。但英國防長10月卻對外表示，這只是一場起因於「技術故障」的事件，美媒認為這顯示西方盡可能在避免直接捲入烏俄衝突。

根據華盛頓郵報報導，這份文件頁首印有五角大廈聯合參謀部字樣，是數十份外洩機密文件的其中之一，詳細記錄了從2022年9月29日發生所謂「英國RJ險些遭擊落」事件到2023年2月26日在黑海上空的監視飛行。RJ是波音RC-135「鉚接」電子偵察機（Rivet Joint）的常用簡稱，這款飛機被用於收集無線電與其他電子傳輸訊號。

▲英國皇家空軍RC-135W偵察機。（圖／翻攝自ROYAL AIR FORCE網站）

報導指出，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）去年10月曾對下議院揭露此事。他說，當時有兩架俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰機在黑海上空的國際空域「胡亂飛行」，並攔截了英國皇家空軍RC-135偵察機，其中一架距離英國飛機只有不到15英尺（4.5公尺），一架則在遠處「發射了一枚導彈」。華勒斯將發射導彈歸咎於「技術故障」，並表示已經與俄國國防高官就此事進行交談。

然而，根據外洩文件，英國偵察機與俄國戰機空中對峙的實際情況似乎比華勒斯所說的更加嚴重，這架英軍RC-135幾乎就快被飛彈擊落。華郵指出，這起「險遭擊落」的事件凸顯出西方軍事官員試圖保持平衡，一方面要「避免直接捲入與俄羅斯的衝突」，一邊幫助烏克蘭搜集戰爭情資，因為根據北約條約，如果有成員國受到武裝襲擊，其他盟友必須集體作出應對。

▲俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰機曾於去年9月差點擊落英國偵察機。（圖／達志影像／美聯社）

這份被標註為禁止與非美國公民共享的機密文件詳細記錄了10月至2月間俄軍對美、英、法偵察飛行的一系列反應，包含12月30日英國另一架RC-135與兩架颱風（Typhoon）戰機在100英尺（30公尺）的距離內遭俄國戰機攔截，以及2月22日一架美軍MQ-9無人偵察機也被攔截。

文件顯示，西方在此期間每個月都有少量的黑海上空偵察飛行，法國、英國通常派遣載人飛機，美國則依靠RQ-4全球鷹（Global Hawk）、RQ-170哨兵（Sentinel）和MQ-9死神（Reaper）等無人偵察機。