回敬敘利亞火箭彈襲擊！以色列派無人機「轟炸領土」　炸毀雷達系統

▲以色列6日空襲加薩走廊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著以色列警方突襲耶路撒冷的阿克薩清真寺，中東地區緊張局勢快速升溫！敘利亞於當地時間8日發動罕見火箭襲擊，將以色列捲進另條戰線。對此，以色列從佔領的戈蘭高地向敘利亞南部發射多枚砲彈，不僅出動軍用無人機空襲敘利亞領土，更出動戰機襲擊敘利亞的軍事雷達系統、砲兵哨所。

根據《CNN》，黎巴嫩朝以色列發射約30枚火箭，造成1人受傷以及物資損失，以色列7日上午在黎巴嫩南部和加薩走廊，針對巴勒斯坦激進份子展開報復行動。以色列國防軍（IDF）透露，之後敘利亞又向以色列發射6枚火箭，其中3枚進入了以色列領土，還有1枚落入了以色列所控制的戈蘭高地，目前以色列軍尚未報告以色列領土上的任何損失。

以色列國防軍表示，「在火箭發射後，已經開始打擊敘利亞境內目標，包括不久前出動戰鬥機，襲擊敘利亞武裝力量第4師的一個軍事大院（軍事管制區），以及敘利亞武裝力量所使用的軍事雷達系統、砲兵哨所。」

另外，以色列還出動軍用無人機空襲敘利亞，該目標為當初敘利亞向以色列發射火箭彈的位置。以色列國防軍強調，「敘利亞應該對其領土內發生的所有活動負責，（我方）不會允許容納任何侵犯以色列主權的企圖。」

至於敘利亞則表示，對於以色列在敘利亞南部的空襲做出回應。敘利亞國營媒體《SANA》援引敘國軍方消息人士的說法指出，敘軍攔截、並擊落了部份來自以色列的導彈。

據悉，以色列警方於當地時間5日兩度突襲位於耶路撒冷的阿克薩清真寺，聲稱數百名暴徒和褻瀆清真寺的人把自己堵在裡面，以色列警方8日又再度聲稱，許多年輕人進入清真寺後無故關門。對此，穆斯林認為以色列警察突襲清真寺，無疑是一項重大挑釁。

約旦外交部警告，若以色列當局不停止對「神聖的」阿克薩欽真寺的入侵行動，以及針對朝拜者的恐怖主義行徑，中東局勢將近一步惡化，每個人都必須為此付出代價，而以色列必須對耶路撒冷和所有被占領的巴勒斯坦領土上的局勢升級負責。