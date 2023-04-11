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美菲舉行「30年來最大規模軍演」　首度實彈擊沉目標船隻

▲▼ 美軍人員3月21日在美利堅號兩棲突擊艦（USS America）上。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍人員3月21日在美利堅號兩棲突擊艦（USS America）上。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與菲律賓11日展開30年來最大規模軍事演習，包括首度實彈演練擊沉目標船隻。這將是美國在亞洲區域最新一次的火力展示。

美聯社報導，美菲此次軍演名稱為「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，規模史上最大，雙方總計1.76萬名軍人參加，澳洲國防軍也派出111人特遣隊參與，一連串演練於11日展開，直到28日為止。美菲軍事官員表示，美國軍艦、戰機、愛國者飛彈系統、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）等都在演習中亮相。美國駐馬尼拉大使館指出，這測試兩國在聯合實彈射擊、情報資訊共享、兩棲作戰等方面的能力。

2023年肩並肩聯合軍演發言人洛希科（Michael Logico）說，兩軍將在菲律賓西部三描禮士省（Zambales）水域展開聯合空襲砲擊行動，擊沉一艘約61公尺的目標船隻。

此處接近南海、台灣海峽等敏感水域，可能引起中國警惕，但菲律賓軍方官員表示，此次演習旨在強化菲律賓海上防衛，並未針對任何國家。

另據彭博報導，美軍太平洋司令部聯合情報中心舒斯特（Carl Schuster）認為，儘管軍演加劇些許緊張情勢，但不會達到危險或者不尋常的程度，預期不會激怒北京當局，軍事演習官方目的在於提高菲律賓保衛西部領土的能力。

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