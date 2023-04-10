23:57「衝ATM卡位」領6千！他見眼前一幕爆尷尬：原來小丑是我

▲全台2.6萬台ATM正式上路。（圖／記者陳依旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

普發現金6000元今（10）日0時1分開放在ATM領取，一名網友昨夜11點多就在機台前卡位；然而，根本沒有人排隊，這讓他莫名感到一陣尷尬，不禁苦笑「原來小丑只有我自己！」

網友在PTT發文表示，4月10日凌晨0時後可以開始領6000，「我就帶著爆米花、飲料、唱著歌，在23:57的時候走到7-11，準備看ATM前面排了多少人；沒想到，不只沒人排，連店員都不見了！」

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環顧冷清的四周，原PO只好摸摸鼻子走到ATM前，等時間一到，把屬於自己的6000元領出來，同時他也不禁自嘲，「沒想到小丑竟然只有我自己，真是讓我難過。」

▲原PO提前卡位，結果根本沒人搶。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民們紛紛回應，「我都花完了，你現在才去領」、「早就進帳戶了，根本不需要特別去領」、「是今天喔？不急...有空再去」、「恭喜財富自由了」、「不是都直接進帳戶了嗎」、「早就發到存摺了，就你還在外面領」、「恭喜...薯條加大」；不過，也有人留言表示，「你不孤單。」

【ATM領取6000元】

►務必攜帶：提款卡、身分證、健保卡

►幫小孩領取：提款卡、身分證、孩童健保卡號

►領取步驟：

1.插入提款卡

2.選擇「全民共享普發現金」

3.輸入密碼

4.輸入持卡人身分證或居留證、健保卡雙證件卡號

5.完成交易拿到6000元

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

【ATM查找地圖】

LINE熱點就幫忙整理出「全民普發現金ATM查找地圖」，這次也利用數位發展部提供的open data，方便民眾快速找到距離自己最近的ATM，方便領取。

另外，數發部表示，任何一家提款卡都可以領，政府吸收手續費，提款前要認明普發現金識別貼紙機台，目前開放ATM有2.6萬台，參與的金融機構則包括：台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、國泰、兆豐、台企、玉山、台新、中信、郵局，後續新增了永豐及元大，共計15家。