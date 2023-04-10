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ATM領6千今開跑！實際操作1分鐘內完成　他曝老人家「這裡」卡關

▲ATM領6000今天開跑！實際操作1分鐘內完成，他嗨喊「拿到了！」。（圖／記者白珈陽攝）

▲ATM領6000今天開跑！實際操作1分鐘內完成，他嗨喊「拿到了！」（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

普發6000元今天起可到全國15家金融機構、超過2萬6000部ATM提款機領取現金。有網友一早跟好友們分享今天ATM領取6000元的過程，輸入身分證字號、健保卡號前後不到一分鐘，6000元就成功到手，速度很快。網友也透露，許多老人家習慣到郵局提款，今天郵局ATM前就不少長者想領6000元，卻卡在第一關「找不到普發現金按鈕」，網友也出手協助，幫長者順利領到6000元。

▲ATM領6000今天開跑！實際操作1分鐘內完成，他嗨喊「拿到了！」。（圖／記者白珈陽攝）

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▲網友領完6000元後，還協助其他年長民眾領取普發6000元。（圖／民眾提供）

普發現金6000元今（10）日輪到全台2.6萬台ATM正式上路，據財政部與數發部推廣的官網「6000.gov.tw」公告，從凌晨上路以來，已有近20萬人透過ATM領走6000元，效率驚人。

財政部公告，至今日上午9點，普發6000元現金登記人數達888.41萬人次，ATM領款已達19萬6852人。

財政部次長阮清華提醒，民眾提領時務必記得攜帶提款卡、身分證、健保卡，若要幫小孩領取，除了帶好金融卡，還須備妥身分證、孩童健保卡號才行。

財政部指出，透過ATM領取6000元只要5步即可，包括1、插入提款卡；2、選擇「全民共享普發現金」；3、輸入密碼；4、輸入持卡人身分證或居留證、健保卡雙證件卡號；5、完成交易拿到6000元。

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