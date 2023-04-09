　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

明起ATM開領普發6000！4大超商推優惠　咖啡買1送1、對中姓名買2送2

▲▼全家普發6000優惠。（圖／全家便利商店提供）

▲普發6000元明（4/10）開放從ATM領取，四大超商也推出相關優惠。（圖／全家便利商店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

政府普發6000元現金將於明天（4/10）開放ATM領取，四大超商也紛紛推出ATM領取6000元相關優惠，如7-11指定咖啡、零食等十餘款商品享買一送一，透過全家便利商店的ATM領取6000元，即可獲得消費者最愛Let’s Café大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券。

▲▼超商將6000元放大。（圖／7-11提供）

▲超商將6000元放大。（圖／7-11提供）

►7-11 
7-11從4/6起推出限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%。同時自4/10起再推出「6000元放大隨取卡」預購(限持「ATM領現」小白單預購)，加碼送1000元，等同可使用7000元面額，讓民眾可慢慢折抵消費，輕鬆購物。

為方便民眾快速採購日常所需，7-11自4/6起也祭出飲料、啤酒、健美機能、日用品等多樣商品500元／1000元優惠組，包括高露潔全效牙齦護理專家牙膏、好奇迪士尼純水濕巾、舒潔棉柔抽取以及金頂鹼性電池等，最低僅要33折起。

OPEN POINT APP捐款訂閱制鼓勵全民捐出6000元，4/10起至6/30止，開啟OPEN POINT APP慈善捐款服務，當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款3000元以上，完成愛心任務、當月扣款成功即可獲得免費30杯CITY CAFE中杯熱拿鐵 (限量20組、送完為止)。

若有預算考量，小額捐款訂閱也有好康招待！當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款100元以上，當月扣款成功，7-11將招待1杯CITY CAFE中杯熱拿鐵(限量500杯，送完為止)。

另外，7-11也提醒，尚未決定普發現金領取方式的民眾，自4/10起到全台超過6400家7-11門市內的中國信託ATM領取，將再享指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款熱門商品買1送1起優惠。

▲▼全家普發6000優惠。（圖／全家便利商店提供）

▲從設有台新銀行ATM的全家便利商店進行「ATM領現」，即可獲得大杯單品美式或單品拿鐵買一送一優惠券。（圖／全家提供）

►全家
財政部日前宣布普發政策5大管道，「全家」為響應政府普發6,000元政策，攜手台新銀行再添小確幸，凡政府開放ATM現金提領日起，民眾至設有台新銀行ATM之「全家」店舖進行「ATM領現」，即可獲得消費者最愛Let’s Café大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券！

凡至全台「全家」店舖選擇「ATM領現」之消費者，不需預約登記，即可依循簡單5步驟進行提領：步驟一、插入提款卡；步驟二、選擇「全民共享普發現金」；步驟三、輸入提款卡密碼；步驟四、輸入「持卡人之身分證字號或居留證號碼」及「發放對象健保卡號」；步驟五、交易完成，領現6,000元，讓民眾可就近選擇鄰近之「全家」店舖進行「ATM領現」操作！ 

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲姓名有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」任1字（同音也可），可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」。（圖／萊爾富提供）

►萊爾富
萊爾富推出「姓名對對碰咖啡優惠」，即日起至4/12止，只要民眾姓名中有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，至萊爾富門市出示身分證驗證即可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」，冰熱任選，兌換期限至10/25止，可存APP或紙本券寄杯，並可跨店兌換。

另外，4/1起至5/2止，萊爾富Hi-Life VIP APP萊享券也推出優惠，包括餐券、住宿、溫泉、美容SPA、旅遊體驗、樂園門票等多達120個品項，最低下殺2.6折起，像是頂級鐵板燒「犇」，原價1980元的單人極致海陸饗宴，優惠價5折只要991元；住宿部分，宜蘭礁溪原湯旅店雙人房平日住宿券（不含早餐）原價5400元，活動期間只要1416元，相當於2.6折。

▲▼OKmart普發6000優惠。（圖／OKmart提供）

▲OKmart也有普發6000元相關優惠。（圖／OKmart提供）

►OKmart
全民普發領現活動於本月初開跑，繼銀行服務啟動後，超商ATM 6000領現功能於4/10(一) 開始提供消費者使用，OKmart全台880間實體門市，於提供服務之門市ATM（至全台貼有普發現金識別貼紙的ATM），憑健保卡、提款卡、身份證號領取6000元現金，OKmart全台880間門市ATM方便消費者領現外，再加碼送OKCAFE莊園級美式咖啡，單杯6折優惠券一張。

另，瞄準黑金商機，推出OKCAFE普發現金價，將6000元放大使用價值9900元。此外，回饋消費者，全店指定商品買1送1，更加碼門市消費滿額週週6000元禮卷。

此外，從4/10至5/3期間推出普發現金相關優惠，如「門市消費滿額週週抽6000」至全台門市單筆消費滿168元(含)以上，至OKmart官網登錄抽6000元OKmart禮券與6000點OKPoint 點數等。

「全店指定商品買一送一」指定商品享買一送一優惠，詳情依照門市實際提供之商品與優惠為主。「OKCAFE千元現金價」，OKCAFE莊園級大杯美式/大杯拿鐵，不限冰熱，享大杯莊園美式35杯(原價45元，現省575元)、大杯莊園級拿鐵30杯(原價55元，現)省650元)，最高可用6000元放大成9900元（莊園級

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊！
靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她有「博弈帳號」
4歲兒下巴遭重擊「滿嘴爆血」！黃瑄飆車送急診
全美10屆單車賽冠軍「騎車一半」被撞死
靠「瘦瘦筆」減肥！醫揭：2族群最好別用

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

明起ATM開領普發6000！4大超商推優惠　咖啡買1送1、對中姓名買2送2

交通票別丟！　秀飛澎湖船票、機票「超商5大品項買1送1」

超商獨家「蠟筆小新新品」來了！雲朵燒咬下爆餡　牛奶糖牛乳超欠喝

撒滿柴魚片！　速食店最新「日式大阪燒唐揚雞」限時開吃了

超市百樣食材「買1送1」　引進全台唯一可生吃「龜毛生食蛋」

全聯馬卡龍隨行杯0元換購！周末熱美式「買1送1」自帶杯再折8元

怎麼捨得吃！超商開賣「迪士尼仙草奶凍」　胡迪、巴斯光年小臉超Q

炸雞控嗨翻了！　速食店「2公斤腿排桶下殺67折吃」只有4天

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

明起ATM開領普發6000！4大超商推優惠　咖啡買1送1、對中姓名買2送2

交通票別丟！　秀飛澎湖船票、機票「超商5大品項買1送1」

超商獨家「蠟筆小新新品」來了！雲朵燒咬下爆餡　牛奶糖牛乳超欠喝

撒滿柴魚片！　速食店最新「日式大阪燒唐揚雞」限時開吃了

超市百樣食材「買1送1」　引進全台唯一可生吃「龜毛生食蛋」

全聯馬卡龍隨行杯0元換購！周末熱美式「買1送1」自帶杯再折8元

怎麼捨得吃！超商開賣「迪士尼仙草奶凍」　胡迪、巴斯光年小臉超Q

炸雞控嗨翻了！　速食店「2公斤腿排桶下殺67折吃」只有4天

國防部：愛國者飛彈部隊待命　戰機持續戰備巡弋

獨／爺孫戀李坤城兒PO文疑曝父死訊　願天上的阿爸好好看照阿爸

猴痘疫苗明下午2點開放預約！「名額增至3萬人」50家醫院可接種

INFINITE優鉉粉絲「帶老公上台」合照！　他恭順握手：大哥對不起

第2代固力果跑跑人專車亮相「零食外型超美味」！後車廂還有玄機

靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她舊手機有「博弈帳號」

勞保繳24年「過世卻一毛都領不到」？　多做1事遺屬領到老

《英雄聯盟》PCS春冠出爐…PSG輾壓取勝　Junjia手感發燙Wako再皮還是贏

被問Energy今年合體開唱　Toro無預警現身親自回應了！

網傳「抹香蕉皮可除老人斑」！　醫揭漂亮皮膚靠2招

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

消費熱門新聞

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

明起ATM開領普發6000！4大超商推優惠

速食店最新大阪燒唐揚雞限時開吃

超商大杯特濃拿鐵買1送1連喝3天

全國電子4月破盤即將開跑！大家電66折起「指定筆電現金折抵」最高回饋2萬

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

普發現金6000元如何放大小確幸？

網友加LINE好友隱眼5天只要49元

肯德基推出「7吋原味大蛋撻」

賣場開賣「49元銅板餐盒」

超商周末限定吃霜淇淋買1送1！

速食店連4天2公斤腿排桶下殺67折吃

超商開賣「蠟筆小新新品」雲朵燒爆餡

不帶錢包就能出門　悠遊付幫你實現

更多熱門

相關新聞

海上看澎湖迪士尼主題花火每人187起

海上看澎湖迪士尼主題花火每人187起

一年一度的離島旅遊盛事「澎湖國際海上花火節」即將於4/20登場，今年以迪士尼百年慶典打造主題花火和無人機表演，讓許多粉絲超期待。旅遊電商KKday即日起也祭出「澎湖花火節優惠」，海上看花火船4/20前限量下殺55折，每人只要187元起，就能在海上近距離欣賞煙火。

壽司郎6款人氣鮭魚商品4/12限定回歸

壽司郎6款人氣鮭魚商品4/12限定回歸

北市頂級牛肋排消費滿6600現折1000

北市頂級牛肋排消費滿6600現折1000

台中星級飯店Buffet餐廳「買一送一」

台中星級飯店Buffet餐廳「買一送一」

關鍵字：

優惠快訊普發6000普發現金60007-11全家便利商店萊爾富OKmart美食雲

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

快訊／采子2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

進店血拚巧遇BLACKPINK Jennie！她嗨到瘋掉

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面