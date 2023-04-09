明起ATM開領普發6000！4大超商推優惠　咖啡買1送1、對中姓名買2送2

▲普發6000元明（4/10）開放從ATM領取，四大超商也推出相關優惠。（圖／全家便利商店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

政府普發6000元現金將於明天（4/10）開放ATM領取，四大超商也紛紛推出ATM領取6000元相關優惠，如7-11指定咖啡、零食等十餘款商品享買一送一，透過全家便利商店的ATM領取6000元，即可獲得消費者最愛Let’s Café大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券。

▲超商將6000元放大。（圖／7-11提供）

►7-11

7-11從4/6起推出限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%。同時自4/10起再推出「6000元放大隨取卡」預購(限持「ATM領現」小白單預購)，加碼送1000元，等同可使用7000元面額，讓民眾可慢慢折抵消費，輕鬆購物。

為方便民眾快速採購日常所需，7-11自4/6起也祭出飲料、啤酒、健美機能、日用品等多樣商品500元／1000元優惠組，包括高露潔全效牙齦護理專家牙膏、好奇迪士尼純水濕巾、舒潔棉柔抽取以及金頂鹼性電池等，最低僅要33折起。



OPEN POINT APP捐款訂閱制鼓勵全民捐出6000元，4/10起至6/30止，開啟OPEN POINT APP慈善捐款服務，當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款3000元以上，完成愛心任務、當月扣款成功即可獲得免費30杯CITY CAFE中杯熱拿鐵 (限量20組、送完為止)。



若有預算考量，小額捐款訂閱也有好康招待！當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款100元以上，當月扣款成功，7-11將招待1杯CITY CAFE中杯熱拿鐵(限量500杯，送完為止)。



另外，7-11也提醒，尚未決定普發現金領取方式的民眾，自4/10起到全台超過6400家7-11門市內的中國信託ATM領取，將再享指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款熱門商品買1送1起優惠。

▲從設有台新銀行ATM的全家便利商店進行「ATM領現」，即可獲得大杯單品美式或單品拿鐵買一送一優惠券。（圖／全家提供）

►全家

財政部日前宣布普發政策5大管道，「全家」為響應政府普發6,000元政策，攜手台新銀行再添小確幸，凡政府開放ATM現金提領日起，民眾至設有台新銀行ATM之「全家」店舖進行「ATM領現」，即可獲得消費者最愛Let’s Café大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券！



凡至全台「全家」店舖選擇「ATM領現」之消費者，不需預約登記，即可依循簡單5步驟進行提領：步驟一、插入提款卡；步驟二、選擇「全民共享普發現金」；步驟三、輸入提款卡密碼；步驟四、輸入「持卡人之身分證字號或居留證號碼」及「發放對象健保卡號」；步驟五、交易完成，領現6,000元，讓民眾可就近選擇鄰近之「全家」店舖進行「ATM領現」操作！

▲姓名有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」任1字（同音也可），可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」。（圖／萊爾富提供）

►萊爾富

萊爾富推出「姓名對對碰咖啡優惠」，即日起至4/12止，只要民眾姓名中有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，至萊爾富門市出示身分證驗證即可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」，冰熱任選，兌換期限至10/25止，可存APP或紙本券寄杯，並可跨店兌換。

另外，4/1起至5/2止，萊爾富Hi-Life VIP APP萊享券也推出優惠，包括餐券、住宿、溫泉、美容SPA、旅遊體驗、樂園門票等多達120個品項，最低下殺2.6折起，像是頂級鐵板燒「犇」，原價1980元的單人極致海陸饗宴，優惠價5折只要991元；住宿部分，宜蘭礁溪原湯旅店雙人房平日住宿券（不含早餐）原價5400元，活動期間只要1416元，相當於2.6折。

▲OKmart也有普發6000元相關優惠。（圖／OKmart提供）

►OKmart

全民普發領現活動於本月初開跑，繼銀行服務啟動後，超商ATM 6000領現功能於4/10(一) 開始提供消費者使用，OKmart全台880間實體門市，於提供服務之門市ATM（至全台貼有普發現金識別貼紙的ATM），憑健保卡、提款卡、身份證號領取6000元現金，OKmart全台880間門市ATM方便消費者領現外，再加碼送OKCAFE莊園級美式咖啡，單杯6折優惠券一張。

另，瞄準黑金商機，推出OKCAFE普發現金價，將6000元放大使用價值9900元。此外，回饋消費者，全店指定商品買1送1，更加碼門市消費滿額週週6000元禮卷。

此外，從4/10至5/3期間推出普發現金相關優惠，如「門市消費滿額週週抽6000」至全台門市單筆消費滿168元(含)以上，至OKmart官網登錄抽6000元OKmart禮券與6000點OKPoint 點數等。



「全店指定商品買一送一」指定商品享買一送一優惠，詳情依照門市實際提供之商品與優惠為主。「OKCAFE千元現金價」，OKCAFE莊園級大杯美式/大杯拿鐵，不限冰熱，享大杯莊園美式35杯(原價45元，現省575元)、大杯莊園級拿鐵30杯(原價55元，現)省650元)，最高可用6000元放大成9900元（莊園級