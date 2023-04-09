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限時33折！6千嗨住五星飯店「三麗鷗房」　KT、美樂蒂等8主題任選

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢來大飯店與三麗鷗8個人氣明星合作，推出夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

普發現金6000元到手了嗎？高雄一家五星飯店斥資3千萬，打造三麗鷗主題房，讓人看了少女心大噴發！業者推出「1萬2000元入住三麗鷗雙人港景房2晚」，換算下來約是33折，且有Hello Kitty、美樂蒂等8個角色房型可任選，限時優惠，訂購日期只到16日，入住日可使用到6月30日。

漢來大飯店三麗鷗主題房依照各角色人物以及市、港景觀而有不同的價位，因應普發6000元直接邀請民眾入住，角色房型可以任選，也不用加服務費和稅金，一樣享有主題房的高階禮遇，包括8款故事角色的迎賓茶點、客製化的備品和客用品、冰箱飲料免費、自助式早餐、定點定時交通接駁，再加送美好回憶的合影相框照，滿滿的三麗鷗氛圍令粉絲流連忘返。

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▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼主題房依角色、市景或港景而有不同價位。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

業者表示，即日起至4月16日，可以用1萬2000元連住2晚雙人主題房，入住日期為即日起至6月30日，每日限量，限平日使用。換算下來，每晚只要以6000元就可以入住價值1萬8249元Hello Kitty主題房，大約是33折，有8個角色房型可以任選，讓粉絲大喊超佛心的。主題故事包括Hello Kitty、美蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等。

▲高雄福華尊爵豪華主管房。（圖／福華大飯店提供）

▲高雄福華尊爵豪華主管房。（圖／福華大飯店提供）

高雄福華大飯店即日起至9月30日推出「尊享升級Level Up住房專案」，每房優惠價6000元，享入住全新時尚風格的尊爵豪華主管房一晚。

專案搭贈麗香苑豐盛自助早餐2客、高空賞景Smile One精緻涮涮鍋的A5日本頂級黑毛和牛板腱套餐(價值3366元)、七賢吧迎賓飲料暢飲及延後至下午2點退房尊爵禮遇，如遇周六、國定假日則須加價。

▲專案享高空賞景Smile One精緻涮涮鍋的A5日本頂級黑毛和牛板腱套餐，價值3366元。（圖／福華大飯店提供）

▲專案享高空賞景Smile One精緻涮涮鍋的A5日本頂級黑毛和牛板腱套餐，價值3366元。（圖／福華大飯店提供）

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