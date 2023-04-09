3億流水席在高雄！內門總舖師「娶媳」辦200桌　局長：史上最澎湃

▲內門總舖師「3億娶媳」辦200桌，高閔琳：史上最澎湃。（圖／翻攝高閔琳臉書）



記者許力方／綜合報導

台灣最大總舖師、高雄知名「內門阿隆師」家有喜事，9日娶媳婦，在席開200桌，砸上億元舉辦世紀婚宴，現場政商名流雲集，由市長陳其邁擔任主婚人，一早新郎湯貴翔就率領近百輛豪華禮車助陣，現場還找來新鮮巨無霸鮪魚現殺秀，飯後水果也不簡單，奉上6層水果塔，讓觀光局長高閔琳驚嘆「史上最澎湃」。

內門是總舖師的原鄉，統計區內有150組總舖師，其中三代傳承的「阿隆師」又是全台最大，阿隆師9日娶媳舉辦盛大的婚禮，在內門南海紫竹寺席開200桌，號稱每桌單價超過2萬元，光是現場布置就要200萬元，一早新郎湯貴翔也坐上保時捷，找來近百輛豪車迎娶，1780萬元的麥拉倫600lt、瑪莎拉蒂等跑車都在車隊中，號稱是疫情後最澎湃的流水席婚宴，光是排場就斥資3億元。

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▲12種水果組成6層水果塔。（圖／翻攝高閔琳臉書）



現場工作人員中午就開始準備，豪華菜色包括手路菜封肉、油飯，以及海鮮大拼盤，蒸帝王鱈、花蟹，還有每片厚度超過2公分的烏魚子以及烤龍蝦，最精采的則是開場的「鮪魚秀」，直接表演4條鮪魚現殺秀，切成生魚片端到每桌給賓客新鮮享用，飯後水果還是12種水果組成的6層浮誇水果塔，讓高閔琳都忍不住發文驚嘆「光看這一盤飯後水果，就知道每一道菜都沒在『青青菜菜』，史上最澎湃的菜色和最甜的水果盤就在這。」

當地里長受訪時也透露，新娘其實也來頭不小，是嘉義當地望族，和「阿隆師」湯富隆兒子湯貴翔可說是門當戶對。湯貴翔說，自己身為內門總舖師知名之一，這次婚宴把菜色更新一遍，不管海底游的還是山上跑的，一些特殊大家想得到的好食材都上桌，阿隆師也說，這次要讓賓客意想不到，覺得「從來沒吃過那麼讚的，這麼好吃，來吃這場婚宴一定不虛此行。」

▼總舖師娶媳世紀婚宴，鮪魚生魚片表演秀開場。（圖／翻攝鮪魚秀臉書）

