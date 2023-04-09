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社會 社會焦點 保障人權

大帝國深V巨乳妹驚了！誇緝毒犬「好可愛」想摸　一伸手遭警制止

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

檢警9日凌晨前往苓雅區知名的大帝國舞廳執行娛樂性毒品查緝專案，現場並查扣愷他命、毒咖啡包等物證，共帶回舞廳幹部及服務生、顧客等49人進行偵訊，警方帶緝毒犬進包廂搜查時，穿著火辣的正妹們看到緝毒犬，有人喊「好可愛」、「會不會咬人」，甚至熱烈討論是什麼品種。

▲▼ 大帝國舞廳。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲舞小姐目光被緝毒犬吸引。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼ 大帝國舞廳。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲發現有狗狗進入，包廂內客人熱烈討論。（圖／記者吳世龍翻攝）

9日凌晨，橋頭地檢署檢察官指揮警方突襲大帝國舞廳，初步了解是因為橋頭地檢署在查辦毒品案件時，有毒蟲表示是透過這家舞廳內的大班或是小姐「代購」毒品，檢方認為可能舞廳內有毒品交易或是藥頭，所以才會大動作查辦，甚至連店內的電腦也查扣，現場並查扣愷他命、毒咖啡包等物證，共帶回舞廳幹部及服務生、顧客等49人進行偵訊。

而警方帶緝毒犬進入包廂搜查時，引起眾多穿貼身短裙、深V巨乳妹注意，紛紛驚喊「好可愛」，並且想伸手撫摸，但立即被警方阻止「先不要摸」，並且熱烈討論緝毒犬的品種「米格魯」、「那是阿富汗吧」、「牠不開心尾巴是翹下去的」。

▲▼ 大帝國舞廳。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方共帶回舞廳幹部及服務生、顧客等49人進行偵訊。（圖／記者吳世龍翻攝）

針對舞廳幹部涉嫌販毒，高雄市警察局刑警大隊發出新聞稿表示：「高雄市政府隨即發佈聲明，根據《毒品危害防治條例》，特定營業場所本身的工作人員涉及販毒違法行為，實屬情節重大，未來將不排除處以最重處份勒令歇業。」

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