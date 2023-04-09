短裙妹排隊上巴士！檢警突襲大帝國舞廳　橋頭地檢署說話了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄橋頭地檢署指揮偵辦警方前往苓雅區知名的大帝國舞廳，從半夜搜索到清晨好幾個小時，初步了解應該是追查毒品來源，而且大動作帶回不少人回去驗尿；對此橋頭地檢署表示，是在執行娛樂性毒品查緝專案，有查獲工作人員涉嫌在舞廳內販賣娛樂性毒品，搜索後在多名工作人員身上扣得第三級毒品愷他命及毒品咖啡包。

▲橋頭地檢署提供查獲毒品，舞小姐被帶回。（圖／記者吳奕靖翻攝）

9日凌晨，橋頭地檢署檢察官指揮警方突襲大帝國舞廳，除大動作搜索外也帶回不少人回去驗尿，初步了解是因為橋頭地檢署在查辦毒品案件時，有毒蟲表示是透過這家舞廳內的大班或是小姐「代購」毒品，檢方認為可能舞廳內有毒品交易或是藥頭，所以才會大動作查辦，甚至連店內的電腦也查扣。

▲橋頭地檢署提供查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲橋頭地檢署提供查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，指揮偵辦的橋頭地檢署表示：「本署檢察官楊翊妘指揮高雄市政府警察局岡山分局、刑事警察大隊、三民第二分局、苓雅分局、內政部警政署保安警察第三總隊刑事警察大隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊、屏東憲兵隊、臺南憲兵隊、高雄市政府警察局三民第二分局、鳳山分局、六龜分局等單位，於民國112年4月9日1時許，執行娛樂性毒品查緝專案，並持搜索票在高雄市苓雅區某查舞廳場所查獲工作人員涉嫌在舞廳內販賣娛樂性毒品。搜索後在多名工作人員身上扣得第三級毒品愷他命及毒品咖啡包等毒品。」





▲檢警在桌上發現疑似毒品，帶回查驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）