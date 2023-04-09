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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸戰啟動！民進黨周三提名賴清德　「信賴台灣之友會」助陣

▲▼副總統賴清德出席「2023年全國自強兒少表揚活動」。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨周三正式提名賴清德參選總統，賴清德屆時也將發表談話。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨12日將提名身兼黨主席的副總統賴清德，代表民進黨參選2024總統，賴清德準備已久的陸戰也同步啟動，「信賴台灣之友會（更名前為「信賴台灣願景協會」），15日將以賴清德的「本命區」台南為首站，舉行第一場成立大會，第二場則規劃於16日在宜蘭舉行。

民進黨中執會周三將正式提名賴清德參選總統，挺賴人士去年組成「信賴台灣願景協會」，近期更名為「信賴台灣之友會」，未來將與競選總部分進合擊，團結所有信賴台灣的力量，贏得總統大選。

根據時程規劃，台南分會將於15日率先成立，賴清德的政治發跡地台南打頭陣，極具象徵意義，另外宜蘭分會規劃16日成立，屆時賴清德將親自到場授旗；至於海外台僑方面，美國紐約及大華府僑界上月先後成立後援會，日本僑界也將於13日成立「關東信賴台灣之友會」。

在重要幹部方面，賴清德的競選團隊已逐漸成形（賴清德出戰／競選戰隊成形　潘孟安、許立明分掌兵符），據指出，在今年中競選總部正式成立以前，信賴台灣之友會將是重要輔選基地，除了與賴清德有換帖兄弟情誼的屏東縣前縣長潘孟安，職司肩負跨派系協調、立委提名等任務，前黨主席卓榮泰、宜蘭縣前代理縣長陳金德也扮演重要輔選角色，另外前黨副秘書長林飛帆近日赴美擔任華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）訪問研究員，預期未來也將持續獲重用。

此外，2021年底即已成立的「台灣好德公益文化協會」近日隨著媒體報導浮上檯面，該協會由一群本土企業家組成，以公益性質為主，政治性並不強，現由企業家、第一名店董事長王義郎擔任理事長，賴清德副總統辦公室前主任、知名導演陳文彬擔任秘書長。

根據媒體報導，台灣好德公益文化協會成立緣由，是2020年7月3日的國軍漢光演習官兵罹難撫慰事件，當時王義郎與台北大學多位校友，陪同賴清德前去慰問受傷、罹難官兵及家屬，而後為延續行善，邀請善心企業人士參與募資籌畫，近年除了捐助導盲犬訓練用車，也為聲援烏克蘭募集急救醫材，還曾在去年7月舉行「台灣摯友日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」。

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