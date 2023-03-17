賴清德出戰／競選戰隊成形　潘孟安、許立明分掌兵符

▲賴清德本周三完成總統初選登記。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德將問鼎總統大位，近日積極與黨內派系溝通，佈局競選總部、黨部、後援組織3大競選架構。據悉，與賴清德有換帖兄弟情誼的2024大選提名策略小組召集人潘孟安，可望出任競選總部總幹事，職司總統大選的組織、文宣業務，而黨秘書長許立明則負責區域立委初選、不分區立委提名等黨務，兩人將扮演左右手角色，襄助賴清德迎戰2024。

儘管潘孟安近日面對媒體詢問是否將接任「總幹事」職務，均未正面回應，態度不置可否，不過，與賴清德之間有「手足情誼」的他，早在年初內閣改組期間，就為了「幫賴清德打總統大選」婉拒入閣，是未來選戰重要操盤手，就連本周三賴清德登記參選總統時，也是由潘孟安全程陪同，其地位重要性可見一斑。

親賴人士形容，潘孟安擔任競選總部總幹事角色，最重要的任務是整合全國各地、到處去跑，現階段，當賴清德忙於國政時，他也能夠扮演賴清德很好的「分身」，甚至在南部足具影響力，能夠拉得票也蠻多的。

此外，後援組織方面，賴陣營去年8月組成「信賴台灣願景協會（信賴會）」，該協會由全國建築師公會理事長劉國隆擔任理事長，秘書長一職則委由新系的宜蘭縣前代理縣長陳金德擔綱，另外包括民進黨前主席卓榮泰、新系的前立委段宜康、前總統陳水扁幕僚「羅馬」羅文嘉、馬永成也擔任智囊團角色，以民間身份為賴清德獻策。

據透露，未來信賴會將是賴清德重要的輔選基地，因此持續招兵買馬，盼吸納各派系、各方的人才進駐，「每個人都有重要的角色，希望能夠容納更多團隊進來」。

▲潘孟安（左）本周三陪同賴清德（右）登記參選。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲黨秘書長許立明（右）是黨務系統核心角色。（資料照／記者湯興漢攝）

據指出，賴清德正式成為民進黨提名的總統候選人後，黨務系統將在選戰扮演關鍵角色，與代表民間力量的「信賴台灣願景協會」分進合擊，黨務和選務勢必將會合而為一，轉變為「戰鬥黨中央」，主導全國總統及立委選戰整體節奏。

在黨務系統人事佈局部分，賴清德請出前總統陳水扁辦公室主任林德訓「重出江湖」，擔任主席室特助，負責黨內協調工作，並由新潮流台北市前議員周威佑接掌主席辦公室主任。黨內人士指出，賴清德接任黨主席後，陸續處理相當棘手的台南正副議長選舉涉賄、訂定學倫機制、擴大排黑條款內規，其講稿均由周威佑負責撰寫，深獲賴清德器重及讚許，還曾為此在內部會議誇獎、勉勵周威佑。

另一方面，中央黨部3位副秘書長，也各自扮演不同角色：2020年即加入賴清德副總統辦公室的核心幕僚黃建嘉，負責黨部文宣、新聞業務，上月南投縣第二選區立委補選逆轉勝，他就被視為操盤空戰的第一功臣；正國會總統府秘書長林佳龍的核心幕僚楊懿珊執掌兩岸、國際政策論述；民進黨「幕僚世代」代表人物許嘉恬則負責督導組織群。

黨內人士從旁觀察，過去民進黨每周一的黨務主管會報，多由黨秘書長主持，而自賴清德接掌黨魁後，每周都親自出席該會議，緊盯各部門是否「上緊螺絲」，偶爾還會臨時「抽考」、「出作業」，例如本周就隨機詢問了國際情勢相關議題，並指示政策會要以「民進黨是什麼樣的政黨」作為主題，擬定完整論述。

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