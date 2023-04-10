藍總統人選 「誰能整合非綠」列考量　侯友宜：不分你我、顏色

▲侯友宜受訪。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨採徵召方式決定總統參選人，據了解，除了內參民調，也會考量誰比較能整合黨內及其他非綠陣營的能量，以及綜合各方面條件，並在適當時機提出最強人選。對此，國民黨內部2024呼聲最高的新北市長侯友宜今（10）日受訪則說，真的不要分你我、顏色，不要衝突，大家攜手合作。

侯友宜今日上午出席下罟子漁港新建漁具倉庫暨浮動碼頭啟用典禮，接受媒體聯訪時指出，5年多前，談過為什麼出來選舉？因為最大目的就是為了國家、人民，不要對立衝突，要彼此包容，不分黨派、不分族群，更不分你我，只有同心同力，國家能團結，才能面對現在困境，凝聚力量，造福人民，這是從5年多前就一直強調的事情，到現在全力履行，期待新北市民跟北台灣，甚至跟台灣共好，「真的不要分你我、顏色，不要衝突，大家攜手合作。」

另外，傳出侯友宜透過熟悉的警政系統，和各新北同鄉會深入南部縣市，是否備戰2024？侯友宜回應，「我是警察出身，也是南部小孩，來到北部擔任警察工作」，要以身為警察為榮，警察來自北、中、南、東部以及離島，都是他永遠的好朋友、好弟兄，他們曾經並肩作戰，保家衛國，一輩子用這樣心情凝聚力量，這些人永遠是他的弟兄，「我們愛這塊土地，守護台灣安全」。