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北海岸時尚藝術季移師淡水　漁港華麗變身國際伸展台

▲北海岸時尚藝術季移師淡水 漁港華麗變身國際伸展台。（圖／新北市漁業處提供）

▲「臺北時裝週-潘怡良品牌秀」移師淡水漁人碼頭。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府「2023北海岸時尚藝術季」今（8日）在淡水漁人碼頭的遊艇碼頭舉辦時裝走秀，首度結合臺灣時裝界盛事-「臺北時裝週」潘怡良設計師GIOIA PAN品牌秀、NFT及輔大學生設計師服裝，知名歌手任賢齊擔任開場走秀嘉賓，以娛樂漁船、遊艇及漁人碼頭百萬夕陽海景為舞台背景，點亮北海岸的春日夜晚，市長侯友宜出席大讚國際級時尚、漁港及在地攤商的結合共好，讓漁人碼頭的美景被國人及世界看見。

全亞洲首場融合NFT時裝秀，國際級漁港顛覆想像 !

北海岸時尚藝術季與潘怡良設計師合作，以「海洋之心」為主題結合無聊猿（BAYC）與克隆人（CLONE X）推出全亞洲第一場融合NFT (Non-Fungible Token)「非同質化代幣」科技元素的時裝秀並由名造型師鄭俊賢老師帶領臺北城市科技大學學生打造妝髮造型，首度將「臺北時裝週-潘怡良品牌秀」移師淡水漁人碼頭的遊艇碼頭進行發表。

人潮於下午時段開始湧進活動會場，不僅有市集、娛樂漁船搭乘體驗、遊艇參觀以及創作型歌手陳華、胡恂舞現身演唱，時裝秀現場更是眾星雲集，由知名歌手任賢齊及名模王心恬領軍模特兒群演繹最新時裝作品，歌仔戲名人唐美雲、金馬影帝李康生，金鐘影后黃姵嘉、歌手李千娜、光良等多位名人也蒞臨現場參與這場漁港時尚盛會。

時尚、漁業、創新品牌跨界共好，民眾體驗漁港時尚

活動會場不僅有與在地遊艇業者領袖海洋合作開放參觀遊艇，更與當地娛樂漁船合作，讓抽獎獲獎的民眾免費搭乘娛樂漁船內河觀光體驗，會場上也有近20家精品時尚市集，包含粉紅吃手手鰻魚骨酥、可唐精品茶旅、水恩沛洗顏產品、巧絲顏中醫美顏及JABO Water等好吃又好玩。

幸運中獎的李先生表示，搭乘娛樂漁船從河上看老街別有一番風味，淡水漁人碼頭是假日溜達好去處，捷運輕軌一下就到，今天看到學生及潘怡良設計師作品跟模特兒走秀，加上時尚市集，真的是很棒的體驗。

▲北海岸時尚藝術季移師淡水 漁港華麗變身國際伸展台。（圖／新北市漁業處提供）

▲知名歌手任賢齊（左）擔任開場走秀嘉賓。

北海岸時尚藝術季活動不間斷，AR無聊猿伴你漫遊漁港

此次，潘怡良設計師跨界將NFT無聊猿進行二次創作設計，透過擴增實境技術（AR），讓民眾掃描QRcode就能與無聊猿一同漫步在漁人碼頭及富基漁港之中，活動將自即日起持續至5月31日，並與淡水福容大飯店、魚藏餐廳及富基魚市合作推出期間限定優惠。此外，之後4月22日及5月13日在富基漁港將舉辦輔大時尚作品展覽（4月22日至5月27日）及院校街舞大賽（5月13日），顛覆想像，嗨翻北海岸4、5月!

侯友宜表示，淡水漁人碼頭擁有國際化住宿、美食、遊艇泊區等服務，搭上獨有的國際級夕陽美景及便捷的交通，這次的時裝週品牌秀，更將淡水漁人碼頭之美躍上國際時裝版面，除了強調漁港多元化利用外，更將漁港、在地商家及時尚結合，達成共榮共好。

侯友宜說，推動永續漁港休閒觀光旅遊產業，以創造就業機會並推廣地方文化與產品，活化漁港經濟並多元利用，突顯漁人碼頭硬體設施可以舉辦各式各樣的國際大型活動發展漁港在地觀光休閒，以達到SDGs 8「2030年前，制定及實施政策推動永續觀光旅遊產業，以創造就業機會，並推廣地方文化與產品。」的目標。

漁業處表示，透過嗨漁港計畫讓漁港環境改善與再造，依照漁港不同的特性，進行不同的轉型、改造及精進，拉近民眾與漁港的距離，北海岸時尚藝術季舉辦多年，持續以國際時尚、海洋元素、環保織料等理念，與在地漁港結合的同時，達到永續發展、青年、地方及環保共好的目標。

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