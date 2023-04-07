早料到了！他們接機馬英九舉「吳欣岱出來面對」美女醫留言被狂刷

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被料到了！他們接機馬英九高舉「吳欣岱出來面對」看板　美女醫留言被狂刷

▲▼他們接機馬英九高舉「吳欣岱出來面對」看板　美女醫留言被狂刷。（圖／翻攝黃士修臉書）

▲核能流言終結者創辦人黃士修與學者何景榮在機場尋找徐巧芯。（圖／翻攝黃士修臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前總統馬英九7日結束為期12天的訪陸之旅，下午1點搭乘國航CA195班機抵台。台灣基進也組織動員，到機場舉牌抗議，但隊伍中沒有台灣基進台北黨部主委、醫師吳欣岱的身影。對此，核能流言終結者創辦人黃士修與學者何景榮都拿著吳欣岱的臉部看板在現場問，「欣岱勒？」。

獨派教授、名嘴許維智日前在政論節目上放話，只要馬英九出訪陸期間喊出「中華民國」，就會號召獨派到機場接機，而馬確實在行程中的公開場合說出。

針對許維智的言論，徐巧芯與吳欣岱透過網路開戰，徐直接出錢包下3台遊覽車，要從市議會發車到桃園機場，邀請獨派接機，引起網友關注。然而，徐巧芯包的車7日也確實出發，但吳欣岱卻未現身，讓徐開酸「台獨打嘴砲，接機沒人到。」

▲▼他們接機馬英九高舉「吳欣岱出來面對」看板　美女醫留言被狂刷。（圖／翻攝黃士修臉書）

▲黃士修拿著吳欣岱照片的頭部面板。（圖／翻攝黃士修臉書）

黃士修、何景榮兩人都拿著吳欣岱照片的頭部面板，戴在頭上迎接馬英九。黃士修也發文說，「雖然3Q離開了，但是基進黨沒有滅黨」，「『欸， 吳欣岱沒來喔？』剛才基進黨也在問。欣岱，我們與妳同在。」另外，何景榮則高舉「吳欣岱出來面對！」的看板。

面對徐巧芯、黃士修及何景榮等人的諷刺，吳欣岱也發文說「台灣基進已經到機場了，中國國民黨側翼跟網軍繼續鬧嘛，有夠丟臉」，但此番言論不被網友買單，「教授有沒有來啦」、「可是你沒去欸」、「可憐啊賭那麼大，下場的結果是被徐巧芯狂電，電到說不要！不要！」「不是要接機？」「丟臉丟到家了，事前嗆成這樣，結果呢？還想跟高嘉瑜競爭，旁邊玩沙啦」。

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