包養妹剛暈船！正宮一回台「她秒被打入冷宮」　下場超淒涼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友被包養一長段時間，對方年紀不到30歲，外型不錯，出手也很大方，在兩人相處的過程中，她漸漸暈船；沒想到，正宮一從國外返台，她就立刻被打入冷宮，吃醋的她忍不住威脅要跟女方攤牌，結果換來更淒涼的下場。

女網友在Dcard娓娓道來，「之前被包養了，對方不到30歲，外型條件不差，給的數字也不錯，條件是他沒辦法給出特定見面的頻率跟時間，但如果要找我時我就要配合，還有他有女友，只是女友在國外，才會出來包養人，而他女友也知道這件事，重點是不在意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

起初，她以為男方會頻繁邀約，然而每個月基本上就出現1、2次，最多也就3次，且沒有每次都上床，「有時候只是陪他出去吃飯，泡個溫泉、聊聊天或跟情侶一樣手牽手出門而已，費用都他出，看到我喜歡的東西也會買給我，每次見面他一定會帶精品包跟彩妝保養品來送我，都說是看到覺得適合我所以買了。」

直到有次約會，男方發現她感冒後，立刻將身上的圍巾取下來給她，還有些不悅地說「都這麼大還不會照顧自己，笨蛋嗎？」接著便載她去看醫生，還買了一些維他命，種種行徑讓她忍不住暈船。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

怎料，她才剛意識到自己的心意，對方猛然斷了聯絡，而那陣子錢一樣有打進戶頭，但男生總是已讀不回，一直到兩人見面她才知道，原來是正宮回台灣過耶誕節跟新年，「那時候聽到感覺走心了，心裡很吃醋，我就說了一句，你女友知道我的存在會不會跟你分手？結果他只冷冷地回，『我說過她知道這件事，如果她在國外要像我這樣也可以』。」

後來，現場氣氛降至冰點，雙方都沒開口說話，大約過了半小時，男生將禮物放在桌上，藉口說還有工作就離開了；事後，更傳訊息跟她劃清界線，警告說「沒事不要傳LINE，我們不是情侶。」

面對男方的態度，原PO心酸不已，不禁淚嘆「他走了之後我很難過，原本以為他對我有感情，結果只是自作多情。」而網友們看完則紛紛回應，「人家花錢找體驗都說清楚了欸！就跟妳去按摩店或髮廊被纏上，妳會不會不爽」、「挺好奇有多少人會從包養中找未來的伴侶」、「沒錯哦...就是純包養關係，不用想進一步，男生腦袋很清楚，妳的心態會惹禍上身，乖乖收錢做好自己本分」、「雖然粗暴但很真實，希望原PO不要難過」、「這是妳自己的選擇，妳要能夠承受後果不該有任何抱怨，選擇用這種方式賺快錢的時候，表示妳生命中某些正常跟重要的部分會失去」。