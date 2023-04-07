　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女師癡戀人夫借錢賠正宮也要%　長輩團動員勸醒腥夫全都招了

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女老師向別人借錢賠完正宮，繼續跟人夫泡湯嘿咻，二度被抓後人夫決定回歸家庭，女師遭狠甩還得賠正宮45萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名幼兒園女老師與人夫交往偷情，第一次被逮後在法庭上賠償正宮35萬達成和解，她向友人借了錢賠完後、仍對這名人夫難分難捨，繼續約他登山、泡湯嘿咻，2人又再度被抓後，人夫發憤自新、向法官詳述偷情細節，向妻子求原諒、展示改過回歸家庭的誠心，法官也依照人夫證詞，判女師需賠正宮45萬元，還可上訴。

正宮提告表示，女老師根本是蓄意破壞她與老公的婚姻，女師與老公第一次外遇被發現後，在2021年2月2日於法官面前，她答應以35萬與女師和解，怎料女師還執迷不悟、堅持當老公的小三，屢屢踐踏她的人格，她這次發怒不再原諒、向女師求償100萬損害賠償。

人夫2度偷吃被逮後，終於醒悟並決心回歸家庭，在法庭上證稱與女老師藕斷絲連的情節，表示先前女師與妻子和解的35萬，是她向別人借來的，就算如此她仍願意當他的小三；他應女師邀約到山上泡湯，裸身共浴後發生性行為，並拍下親密照放在隨身碟中，接著還有去登山遊玩；親密照後來被發現，遭家族親友責罵撻伐後，他從此悔改決定封鎖女師。

女師則表示，正宮提出的照片是擅自取用、不具證據力，人夫的證詞又是在遭親友威脅「淨身出戶」之下所說，都不能採用，又她現在已經失業，只能領6個月的失業補助，根本無力支付賠償金。

法官審後認為，女師與正宮先前雖然和解，但又持續與人夫交往，相約出遊共享纏綿，加深正宮精神上痛苦，家族又出動大姑們等親友出面責備、敲醒丈夫後，才得以讓丈夫痛改前非、保持家庭完整，侵權行為屬實，判女師須賠償正宮45萬元，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call
快訊／風浪大！綠島客輪猛搖晃　4乘客摔下「1人斷手」
殺4隻台灣黑熊！獵人稱煮湯喝掉　專家曝黑市內幕
LINE個人小群組「出現3通來電」！她翻通話記錄怕爆
快訊／抓到了！　台中受刑人脫逃板橋火車站落網
幼兒園女師愛上人夫！　借錢賠正宮也要%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／風浪大！綠島客輪猛搖晃　4乘客座位摔下...1人斷手

恐怖說法曝！被獵殺的台灣黑熊在哪裡？　殺手：熊頭煮湯喝掉了

快訊／脫逃28hrs被抓到了　外役監強盜犯姜建利板橋火車站落網

假醫假警誆健保卡遭冒用恐起訴　她嚇到連日翹班在家等指示

快訊／養小孩要花錢暫不辦喜酒　蘿莉塔辱女星「偷吃」結局出爐

借18萬還不出來遭3煞強擄監禁　目擊民眾嚇壞報警攻堅救人

女師癡戀人夫借錢賠正宮也要%　長輩團動員勸醒腥夫全都招了

砂石車剎車失靈猛衝　路邊自小客秒被壓扁...鐵皮屋崗哨亭也全垮

驚險畫面曝！閃違停自小客...短褲妹撞前車倒地　險遭大貨車輾斃

騎腳踏車回家遇劫！國中生遭公車輾過　骨盆碎裂「雙腿截肢」

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

快訊／風浪大！綠島客輪猛搖晃　4乘客座位摔下...1人斷手

恐怖說法曝！被獵殺的台灣黑熊在哪裡？　殺手：熊頭煮湯喝掉了

快訊／脫逃28hrs被抓到了　外役監強盜犯姜建利板橋火車站落網

假醫假警誆健保卡遭冒用恐起訴　她嚇到連日翹班在家等指示

快訊／養小孩要花錢暫不辦喜酒　蘿莉塔辱女星「偷吃」結局出爐

借18萬還不出來遭3煞強擄監禁　目擊民眾嚇壞報警攻堅救人

女師癡戀人夫借錢賠正宮也要%　長輩團動員勸醒腥夫全都招了

砂石車剎車失靈猛衝　路邊自小客秒被壓扁...鐵皮屋崗哨亭也全垮

驚險畫面曝！閃違停自小客...短褲妹撞前車倒地　險遭大貨車輾斃

騎腳踏車回家遇劫！國中生遭公車輾過　骨盆碎裂「雙腿截肢」

快訊／18:36台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

南韓米價狂跌！國會議員怪「女性減肥」不吃飯惹禍：應把白飯吃光

炎亞綸「用衛生紙省錢」買2棟房　28歲拿回大權被媽怨「不想養我」

盤點《模仿犯》8金句：誰都能躲在暗處，變成另外一個人

快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

王正棠超狂開季3場猛打賞　休賽季強化訓練奏效

李昇基頂平頭結婚！李多寅水鑽豪華禮服曝　半個演藝圈大咖都到了

快訊／風浪大！綠島客輪猛搖晃　4乘客座位摔下...1人斷手

鍾沛君舉手牌接機　馬英九笑回：辛苦沒關係！但我有點變胖

巴拉圭傳是「下個台灣斷交國」　領先陣營：誰提供更好條件就選誰

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

社會熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

即／北市知名高中女生墜河亡　家屬悲赴醫院認屍

斜坡忘拉手煞車！台中公車司機被2車夾死

老夫妻住超商流浪兒子說話了

靜宜女大生曼谷跳機　等候接應5hrs轉進仰光

快訊／新店嬤「一身紅衣」氣絕亡！　死因曝光

「復航墜基隆河」撞上高架橋計程車！　最衰運將現況曝

更多熱門

相關新聞

墾丁公墓一把火燒到租賃賓士　登山客和女友傻眼

墾丁公墓一把火燒到租賃賓士　登山客和女友傻眼

屏東縣恆春鎮跳石公墓發生火警，警消獲報前往滅火，發現一台停放在公墓旁的賓士自小客車遭到大火波及，車頭被燒全毀，警方找到柯姓車主，他表示與女友前往大山拇山登山，將車輛停放在該處，不料被大火燒到，警方已調閱相關監視器，了解是雜草自燃還是人為縱火，依法究辦。

登山女取水遭落石重擊　直升機吊掛救援

登山女取水遭落石重擊　直升機吊掛救援

登山6歲兒走丟！搜救員摸黑喊名　溪谷旁尋獲

登山6歲兒走丟！搜救員摸黑喊名　溪谷旁尋獲

魚味太香　2貓伸手手想偷開烤箱

魚味太香　2貓伸手手想偷開烤箱

美女師搞上學生爸！家長怒包圍幼兒園

美女師搞上學生爸！家長怒包圍幼兒園

關鍵字：

女老師人夫偷吃泡湯登山偷情正宮小三

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面