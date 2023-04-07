女師癡戀人夫借錢賠正宮也要%　長輩團動員勸醒腥夫全都招了

▲女老師向別人借錢賠完正宮，繼續跟人夫泡湯嘿咻，二度被抓後人夫決定回歸家庭，女師遭狠甩還得賠正宮45萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／新竹報導

一名幼兒園女老師與人夫交往偷情，第一次被逮後在法庭上賠償正宮35萬達成和解，她向友人借了錢賠完後、仍對這名人夫難分難捨，繼續約他登山、泡湯嘿咻，2人又再度被抓後，人夫發憤自新、向法官詳述偷情細節，向妻子求原諒、展示改過回歸家庭的誠心，法官也依照人夫證詞，判女師需賠正宮45萬元，還可上訴。

正宮提告表示，女老師根本是蓄意破壞她與老公的婚姻，女師與老公第一次外遇被發現後，在2021年2月2日於法官面前，她答應以35萬與女師和解，怎料女師還執迷不悟、堅持當老公的小三，屢屢踐踏她的人格，她這次發怒不再原諒、向女師求償100萬損害賠償。

人夫2度偷吃被逮後，終於醒悟並決心回歸家庭，在法庭上證稱與女老師藕斷絲連的情節，表示先前女師與妻子和解的35萬，是她向別人借來的，就算如此她仍願意當他的小三；他應女師邀約到山上泡湯，裸身共浴後發生性行為，並拍下親密照放在隨身碟中，接著還有去登山遊玩；親密照後來被發現，遭家族親友責罵撻伐後，他從此悔改決定封鎖女師。

女師則表示，正宮提出的照片是擅自取用、不具證據力，人夫的證詞又是在遭親友威脅「淨身出戶」之下所說，都不能採用，又她現在已經失業，只能領6個月的失業補助，根本無力支付賠償金。

法官審後認為，女師與正宮先前雖然和解，但又持續與人夫交往，相約出遊共享纏綿，加深正宮精神上痛苦，家族又出動大姑們等親友出面責備、敲醒丈夫後，才得以讓丈夫痛改前非、保持家庭完整，侵權行為屬實，判女師須賠償正宮45萬元，全案還可上訴。