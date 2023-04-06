亂尿尿惹事！爛醉外送員勒斃小黃運將　行兇過程「忘光了」

▲爛醉的陳姓兇嫌，在汐止火車站小黃排班區勒斃1名運將。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區6日清晨6時許發生命案，汐止火車站的計程車排班據點，1名男子突然與排班的運將發生口角衍生出全武行，男子失手將運將勒斃，警方到場後發現兇嫌身上有濃厚酒味，酒測值高達1.07。

警方調查，64歲的林姓小黃運將，6日清晨6時許前往新北市汐止火車站排班，與從事外送工作的40歲陳姓男子發生口角衝突，發生全武行，林姓運將當場失去生命跡象，送往醫院搶救仍宣告不治，動手的陳姓嫌犯當場被警方逮捕。

行兇的陳男也被戒護送醫，其右耳的傷勢經過包紮後已無大礙，警方對陳嫌進行酒測，酒測值高達1.07。

對於行兇過程，陳姓男子向警方供稱「全部忘記了」，只坦承前一天在汐止與朋友在超商前買酒喝，喝多種混酒，包括清酒，喝完酒後直接回家，但途中卻斷片都不記得。

面對警方詢問為何出現在火車站，陳嫌表示，當時喝完是要回家，不記得有去火車站，等清醒後才發現出事了，警方目前依照殺人罪嫌方向偵辦。

警方初步了解，當時泥醉的陳姓男子跑到正在排班的林姓運將小黃車後「尿尿」，林男發現後上前制止，雙方因此爆發口角和肢體衝突，陳男失手將運將勒斃。