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新北男自撞分隔島重傷昏迷！iPhone14「自動報案」功能救命

▲▼新北男自撞分隔島重傷昏迷，iPhone14幫報案救命。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北男自撞分隔島重傷昏迷，iPhone14幫報案救命。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、柯振中／新北報導

新北市中和區5日凌晨發生一起自撞意外，53歲鄭姓男子騎車行經中正路慢車道時，意外撞上分隔島，當場重傷昏迷，目前仍在加護病房接受治療當中。值得一提的是，替鄭男報案的竟是手機的自動報案功能，消息曝光後引起網友熱議。

警方調查，鄭男5日清晨5點10分騎車行經中和區中正路時，因不明原因在路旁的分隔島自撞，由於撞擊力道相當大，鄭男當場重傷昏迷。

▲▼新北男自撞分隔島重傷昏迷，iPhone14幫報案救命。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北男自撞分隔島重傷昏迷，iPhone14幫報案救命。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北男自撞分隔島重傷昏迷，iPhone14幫報案救命。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於鄭男使用的手機是新款的iPhone14，車禍發生後手機立即偵測，並自動打了求救電話、提供經緯度座標。救護人員到場後，立即將鄭男送醫救治，經過檢查後，確認鄭男腦部、肋骨受傷，目前昏迷指數6，人正在加護病房接受救治當中。警方抽血檢測，發現鄭男血液中的酒精濃度為0，至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

▼iPhone14偵測到似乎發生車禍，幫忙報案、發送定位。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北男自撞分隔島重傷昏迷，iPhone14幫報案救命。（圖／記者陳以昇翻攝）

而這起意外發生後，也引起了許多討論，不少網友留言回應，「救命手機，貴得有道理，真值得」、「希望這系統不是只有iPhone專屬，而應該要所有手機都有這個功能」、「如果平安度過這一關，絕對果粉+1，這輩子他不可能跑票了」、「正常路段都有熱心民眾迅速幫忙報案的，如果是比較偏僻的地方才顯得出這功能的威力！」

據了解，iPhone14具有「車禍偵測」功能，若是手機偵測到嚴重車禍，手機會顯示出提示、並在20秒內撥打緊急電話，若是持有者沒有反應，就會自動向緊急服務中心撥放語音訊息，通知發生嚴重車禍，並提供經緯度座標、大約搜索半徑，以減少救護人員的搜救時間。

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