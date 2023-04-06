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社會 社會焦點 保障人權

蘆洲弒兄案「普發6000」成引爆點　親妹發聲：台灣的法律也要負責

記者蔡怡萍／新北報導

新北市蘆洲區3日發生一起人倫命案，44歲弟弟酒後與48歲大哥因口角爭執，竟拿寵物繩勒死親哥後再打電話自首，弟弟事後還向警方稱「想殺哥哥很久了」，全案依殺人罪嫌送辦。而PTT上出現一名自稱是家中妹妹，發文還原事發經過，其中提到悲劇引爆點與近日「政府普發6000元」有關，並沉痛指出她不斷向社會、法律求助，仍無法阻止悲劇發生，「台灣的法律也要負責」。

▲▼快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲男子與大哥口角「用牽繩勒死親哥」，再打電話報警自首。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

妹妹說，她為了為死去的大哥平反，請人代為PO文，表示加害者是她的三哥，被害者是大哥，大哥從小智力不足，後期診斷有精神障礙，平時雖然很盧、愛貪小便宜、偷拿東西去賣，但給他一點點好處就算好打發，三哥相較之下就更令人畏懼，脾氣差、愛炫耀，喝酒就怒罵全家、鬧事，常向她伸手借錢，甚至曾因縱火被關，最常欺負弱小無力逃跑的大哥。

「今天我大哥的死，跟那個6000元有點關係」，妹妹說三哥平常就喜歡抓大哥各種辮子，加上他應該是想逼大哥拿他的錢去買酒給他喝，不爽才揍他，而且這些事情都是他們的日常，只是這次真的鑄成大錯了

妹妹表示，從小2位哥哥就發生過無數次爭吵，每次報警都說要現行犯或有自殘行為才能強制就醫，後來三哥鬧自殺過、放火，並以為終於可以強制就醫，但發現都很快就放回來，沒辦法真的達到實質作用，警察來過無數趟、社會局關心無數次，但也只能關心，沒辦法解決。

「我認為我媽要負責任，不諱言這些是她的教育失敗，但我認為台灣的法律也要負責」，妹妹指出，台灣的法律沒有一條能真正幫到我們，我知道他們都有病，到底要怎樣才能送他去治療？我真的不知道。過去最後一次聯繫的社工，我知道他很盡力想要解決我們家的事情，但其實也還是提不出可行的辦法，不斷地惡性循環，所以我知道，只有發生大事才能徹底喝止，因此我最後跟社工說：「這件事情的結束，就是要等到有一天我三哥真的打死我大哥，才會結束。」而這一天真的到了。

▲▼快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」。（圖／記者陳以昇翻攝）

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